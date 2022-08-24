Залужный и ВСУ опубликовали мощное видео в связи с Днем Независимости Украины 24.08.2022, 11:24

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Валерий Залужный

Главнокомандующий подчеркнул, что независимость имеет «вкус» и «голос».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный записал мощное обращение к украинцам по случаю Дня Независимости и поблагодарил защитников, которые мужественно защищают территориальную целостность своей страны.

Соответствующее видео и комментарий он опубликовал на своей странице в Facebook.

Залужный подчеркнул, что те, кто воюют за Независимость, знают ее вкус.

«Это вкус земли, въевшейся в кожу. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез. Независимость – это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти», – сказал он.

Главнокомандующий также подчеркнул, что Независимость имеет голос – это голос предков и голос детей.

«... Они гибли в боях, в ГУЛАГах, пухли от голода и костьми выкладывали дороги империй. Это крик матерей, которые хоронят своих детей. Голос тех, кто в мирных городах и селах просит о помощи под обломками своих разрушенных жилищ. Голос наших детей, которые не выбирали время и место рождения, но которым пришлось жить во времена большой войны», – отметил Залужный.

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