Забытый отставник 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

24.08.2022, 11:34

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Дмитрий Медведев

Эх, Дмитрий, не рой другому яму.

Чтение Теддиграма Дмитрия Медведева – одно из развлечений. Потешное надувание щек, подпрыгивания и удары плюшевыми лапами по разноцветным воздушным шарам.

Словарь нашего Мишутки в сегодняшнем его сообщении, как обычно, яркий: «малозначительные соседи», «забытые отставники», «русофобы», «сортир истории».

Вот замечательный фрагмент, который мы чуть подчистили:

«Именно для него … никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может. Гарантий светлого будущего … даже США не предложат. Нет смысла. … Новая команда без колебаний сольет коррупционную … тему в сортир истории вместе с ее фигурантами».

Написано это Медведевым про президента Зеленского, но так, что образы Путина и Медведева из-за букв всплывают, пуча глаза. Эх, Дмитрий. «Не рой другому яму – сам туда попадешь». Хорошо сказано. Надо помнить.

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