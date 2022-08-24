Российская «дочка» «Белоруснефти» хочет взыскать с бывшего владельца $28 миллионов 24.08.2022, 11:38

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Компания подала иск против кипрского офшора.

Российская дочерняя компания «Белоруснефти» хочет взыскать с кипрского Nikolma Holdings, который раньше владел предприятием, почти 28 млн долларов, пишет Office Life.

Российская компания «Пурнефть» подала исковое заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с кипрского офшора Nikolma Holdings 1,672 млрд российских рублей (почти 28 млн долларов), следует из данных, опубликованных на сайте суда.

Московский суд начал рассматривать это дело в начале июля, но потом заседания перенесли на декабрь. «После принятия решения о слиянии активов и, вероятно, проведения внутренней проверки вскрылось, что кипрский офшор, официально никак не связанный с юридическим лицом, задолжал нефтяникам более 1,6 миллиарда рублей в рамках некоего кредитного договора», — говорится на сайте Национальной ассоциации нефтегазового сервиса. Получается, «Пурнефть» требует выплатить эти деньги во исполнение обязательств по договору займа.

«Пурнефть» с 1993 года занимается добычей нефти на одном из месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее в августе 2021 года купила российская «дочка» «Белоруснефти» — «Янгпур». В результате сделки компания существенно увеличила добычу нефти, а общая площадь активов «Янгпура» приблизилась к 2 тысячам квадратных метров. Тем не менее прошлый год «Пурнефть» закончила с чистым убытком в размере около 10 млн долларов.

Ответчик Nikalma Holdings работает на Кипре с 2013 года. По данным российских ресурсов, именно этот кипрский офшор владел «Пурнефтью» до момента ее продажи. А ее директор Евгений Бурыкин управлял предприятием.

Это не единственное разбирательство российской «дочки» «Белоруснефти» после покупки в прошлом году «Пурнефти». В сентябре в Арбитражный суд Москвы будет рассматривать спор между «Янгпур» и «Сбербанком». «Дочка» «Белоруснефти» требует признать финансовую сделку с банком недействительной. Также «Янгпур» ведет судебные разбирательства с торговым домом KSPSteel.

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