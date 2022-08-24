«В Кремле не ожидали такого развития событий с 24 февраля»: о чем говорят взрывы в Крыму 2 24.08.2022, 11:50

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Военный аналитик рассказал о деоккупации полуострова.

В последние недели в аннексированном Крыму раздаются взрывы в различных местах. Российские официальные лица объясняют их работой ПРО и призывают сохранять спокойствие и докладывать о подозрительной разведывательной деятельности.

«С Крыма началось, Крымом и завершится», – заявил во вторник на открытии саммита «Крымской платформы» президент Украины Владимир Зеленский. «Я хочу, чтобы вы знали: мы вернемся», – сказал он, обращаясь к жителям полуострова. Зеленский обещает, что Крым после деоккупации вместе с Украиной станет частью ЕС.

Можно ли говорить о каком-то начале деоккупации полуострова и что это за взрывы, в эфире «Настоящего Времени» рассказал военный аналитик Михаил Самусь.

— Вы можете объяснить природу этих взрывов в Крыму? Мы видим, как самопровозглашенные власти в Крыму объясняют сейчас практически все работой ПВО. Что это на самом деле?

— Это работа ПВО – абсолютно верно. Дело в том, что украинская армия таким образом вскрывает сетку противовоздушной обороны оккупационных войск российской армии, которые находятся на территории Крыма, и готовится к преодолению этого ПВО. При планировании ракетных ударов по каким-то объектам нужно сначала вскрыть систему противовоздушной обороны для того, чтобы ее успешно преодолевать.

— То есть мы можем говорить, что это пока разведка, а не удары?

— Конечно. Это разведка, причем действительно используются беспилотные аппараты для того, чтобы российское ПВО максимально по ним работало. Но, как видно, они не могут эффективно даже прикрыть штаб флота, даже против гражданских беспилотников.

— По поводу беспилотника, который прилетел на крышу штаба Черноморского флота, – его пытались сбить стрелковым оружием. Это обычная ситуация или нет?

— В принципе, российское руководство с 2014 года говорит, что Крым является чуть ли не самой защищенной с точки зрения противовоздушной обороны оккупированной территорией. Но гражданский беспилотник, преодолевая огромные расстояния, – это может быть и 200 километров – прошел над различными территориями акватории и наземной территории, но при этом противовоздушная оборона противника его не заметила. Естественно, в последний момент могли стрелять из стрелкового оружия: возможно, это была охрана непосредственно штаба флота. Но в любом случае это показывает, что противовоздушная оборона здесь оказалась бессильна.

— По-вашему, его все-таки сбили над штабом или это была целенаправленная атака именно на сам штаб?

— Можно только позавидовать удачливости этого беспилотника. Он летел, видимо, совершенно в другую сторону, но его случайно сбили из автомата, и он упал на штаб флота. Супер.

— По-вашему, эта атака имеет больше военное или политическое значение?

— Конечно, военное. Черноморский флот – это военный объект, который будет уничтожен. Поэтому сейчас идет операция к подготовке такого уничтожения. Поэтому все действия имеют абсолютно военный характер – никакого политического подтекста здесь не существует.

— Какие могут быть дальнейшие действия украинской армии против такой разведки относительно месторасположения российских ПВО?

— Согласно плану операции. Мы помним, что произошло на аэродроме «Саки»: была уничтожена техника, удачно было использовано то оружие, которое есть в распоряжении у украинской армии. Мы не знаем, что это за оружие. Видимо, это какая-то неизвестная ракетная система, которая позволила преодолеть многослойную глубокоэшелонированную противовоздушную оборону Черноморского флота и других оккупационных войск на территории Крыма и уничтожить этот аэродром. Сейчас идет вскрытие в том числе систем ПВО штаба и Севастополя как главной военно-морской базы Черноморского флота. И я надеюсь, что следующими шагами будет уничтожение Черноморского флота и береговой инфраструктуры базирования оккупационного контингента на территории оккупированного Крыма.

— Хочу вас спросить об аэродроме «Бельбек» в районе Севастополя – это самая крупная база в Крыму. Так накануне также звучали взрывы, но информации о каких-то повреждениях нет. Что-то вам известно об этих ударах?

— Видимо, тоже осуществлялась проверка системы противовоздушной обороны: работали украинские беспилотники, которые вскрывали эту систему. Таким образом, идет подготовка к тому, как более эффективно нанести удар ракетным вооружением по этому аэродрому, который действительно является очень важным с точки зрения обеспечения деятельности оккупационного контингента в Крыму.

— У вас есть предположение, откуда могут быть запущены эти беспилотники: с оккупированной части Крыма или с юга Украины?

— Я думаю, что это знают Вооруженные силы Украины.

— Сколько на аэродроме «Бельбек» может находиться самолетов?

— Самолет – это не стационарный объект, поэтому количество авиации может постоянно меняться. В некоторые временные периоды во время наращивания там может находиться несколько десятков самолетов, в некоторые моменты – меньше. Но суть в том, что этот аэродром обеспечивает деятельность Черноморского флота, поэтому его уничтожение является одним из приоритетных во время операции по деоккупации Крыма.

— Вы видите, насколько активно сейчас российские военные выводят из Крыма технику, самолеты? Какие пути они для этого используют?

— Я не думаю, что они выводят всю технику. Дело в том, что это было бы слишком просто, если бы они сейчас взяли и вывели всю технику и авиацию с оккупированного Крыма. Тогда деоккупация полуострова была бы слишком легкой. Тем более если они уведут всю технику с полуострова, тогда как они будут поддерживать свои наступательные или оборонительные операции на херсонском плацдарме – как на левом, так и на правом берегу Днепра? Поэтому, я думаю, определенные какие-то движения были, но они все-таки попытаются остаться в Крыму, пока им это будет позволять украинская армия. Во всяком случае, я уверен, что команду на вывод войск никто еще не давал из российского руководства и командования.

— А как вы для себя объясняете такую реакцию на взрывы в Крыму со стороны Кремля? Я имею в виду отсутствие реакции. Там не ожидали, что такое вообще возможно?

— Да, они не ожидали, что с 24 февраля так будет происходить развитие событий. Стратегическое поражение Кремля 24 февраля, неправильное планирование стратегической операции приводит ко всем остальным последствиям, в том числе и к той ситуации, которая происходит сейчас в Крыму. Они же не рассчитывали, что ракетный крейсер «Москва» будет потоплен, что остров Змеиный будет зачищен, и точно так же будет зачищен оккупированный полуостров Крым.

Они не хотели бы это признавать, потому что если они признают, что идет подготовка к деоккупации Крыма, весь этот проект, который начался с оккупации Крыма в 2014 году с личного распоряжения и личной идеи Путина, – все это полнейший провал, который ведет к развалу России. Естественно, они не хотят это признавать. И никто не будет создавать иллюзию, что, например, украинская армия уже начинает деоккупацию Крыма. Информация будет максимально скрываться, будет максимально заявляться, что никакой угрозы нет. На самом деле все это будет осуществляться по факту.

Точно так же, как с ракетным крейсером «Москва» или островом Змеиный, будет заявлено, что российские вооруженные силы совершили акт доброй воли и покинули полуостров для того, чтобы избежать каких-то жертв среди мирного населения. Вот так будет заявлено. Естественно, ни о каких катастрофических последствиях официально заявляться не будет.

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