Глава МИД Латвии: Белорусам будет легче получить ВНЖ, чем россиянам 24.08.2022, 12:02

Гуманитарные визы для белорусов также будут сохранены.

Готовящиеся изменения в Иммиграционном законе Латвии, предусматривающие ограничения на выдачу и видом на жительство гражданам России и Беларуси, в отношении россиян будут строже, чем в отношении белорусов, заявил во вторник на выездном заседании правительства в Лудзе министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Исключение коснется высококвалифицированных работников, привлеченных из Беларуси, сообщает Delfi.

Ринкевич заявил, что между гражданами России и Беларуси будет разница. То есть правила пребывания в Латвии для граждан России будут более строгим, чем для граждан Беларуси, поскольку существуют более высокие риски безопасности, связанные с гражданами РФ.

Министр внутренних дел Кристапс Эклонс также пообещал, что высококвалифицированная рабочая сила труд — это исключение и что люди этой категории будут оцениваться особо. Если они соответствуют требованиям, то рабочие визы этих людей в Латвии будут продлены.

Министерство внутренних дел (МВД) заявило в социальной сети «Фейсбук», что поправки к Закону об иммиграции не ограничат возможность для представителей оппозиции Беларуси получить визу на основании гуманитарных соображений или временный ВНЖ на основании международную защиту.

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