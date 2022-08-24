Ху из мистер Дугин? 24.08.2022, 12:10

Александр Дугин

Убийство дочери философа «русского мира» – эхо его радикальных идей.

Гибель 20 августа в Подмосковье российской пропагандистки Дарьи Дугиной, чье убийство уже якобы «раскрыто», а пути «исполнителей» теряются в Эстонии, заставила СМИ и многих комментаторов говорить, что истинной целью покушения был отец убитой, известный мыслитель Александр Дугин.

По словам политолога, специалиста по российской внешней политике Ивана Преображенского, это не так, поскольку резонанс от убийства дочери больше, чем был бы от смерти отца. «Им нужно сменить повестку в России из-за взрывов в Крыму, а за пределами страны – от Запорожской АЭС, чье состояние всех очень беспокоит, – пояснил Преображенский – сам Дугин говорит о сакральной жертве, которую его дочь принесла на алтарь победы в Украине, и эта трактовка пригодится для точечных репрессий против оппозиции внутри страны». Живущий в Украине бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев уже объявил, что Дарью Дугину устранила Национальная Республиканская Армия России, чьей название почти в карнавальном духе цитирует легендарную IRA – Ирландскую Республиканскую Армию.

Также, по мнению политолога, Дарья Дугина «копала» связи российской элиты за границей и могла перейти кому-то дорогу, но это также работает на версию ее устранения внутренними силами. Эстонию же, куда выехала на машине Mini Cooper «назначенная ФСБ» убийца с ребенком, привлекли для усиления аргументов в пользу возможных в будущем приграничных провокаций.

Вне зависимости от того, кому предназначались 400 г тротила под картером джипа Land Cruiser, сгоревшего у парковки в имении Большие Вяземы (именно в этих «пушкинских местах Подмосковья» проходил фестиваль «Традиция», гостьей которого была Дарья Дугина), Postimees счел уместным затронуть фигуру самого Александра Дугина.

Дугин – философ для «русского мира», не умеющего и не желающего говорить с Западом на языке рациональных понятий. Но парадокс в том, что как раз Запад его не только хорошо знает, но и принимает всерьез, хотя и с необходимыми оговорками. Об этом Postimees рассказал профессор геополитики Университета Paris-VIII, специалист по истории русской мысли Андре Филлер.

– Андре, для начала что вы скажете о том, что менее чем за двое суток силовые органы России уже «раскрыли» убийство дочери Дугина? Учитывая, что заказные политические убийства остаются в этой стране в абсолютном большинстве нераскрытыми?

– Все сходится. Предполагаемая гражданка Украины не могла скрыться где-либо, кроме Эстонии, ведь фестиваль, где была гостьей Дарья Дугина, проходил в имении, связанном с именем Пушкина, которое сейчас отчаянно присваивает российский режим. Все должно быть глубоко символично, и фигура Дугина здесь выбрана совершенно неслучайно. Нужно, чтобы она была значимой, но вместе с тем не входила в аппарат власти, силовиков и пропагандистов. Нет и речи о том, чтобы жертвовать людьми из администрации президента или генерального штаба, кем-то из Соловьева-Симоньян. На это они пойти пока не могут. А Дугина или его дочь взорвать легко настолько, что это кажется мне репликой домов 1999 года (имеются в виду взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года, за которые взял ответственность так наз. Исламский институт «Кавказ» и которые стали поводом для второго раунда Чеченской войны – прим. ред.). Даже если бы это были происки внешних сил, – а я абсолютно уверен, что это внутренняя провокация, – Дугин перед ними совершенно беззащитен, так как никто не будет тратить на его охрану ни бюджетные, ни частные деньги на службе государства. Деньги Евгения Пригожина идут на другое.

– Хорошо (хотя не очень). Перепутали по традиции: отравили не до конца, взорвали ту, а не того. Теперь начнут гнуть пальцы перед Эстонией, чтоб та выдала безжалостную убийцу с ребенком, который вместе с ней числится в полку «Азов». Но что вдруг Дугин? Сам он что угодно может о себе думать, а что из него делают в России и на Западе? И каков статус его идей?

– Есть три образа Дугина. Первый – Дугин-хамелеон, Жириновский правой консервативной мысли. Об этом очень емко написал покойный Эдуард Лимонов в своей книге «Другая Россия» 2003 года: «Дугин был сказочником моей партии». Несомненно, Дугин – не цельная глыба, а очень многозначная фигура. Он начинал как подпольный фашист, водил тесную дружбу с деятелями нонконформистского искусства, был идеологом Национал-Большевистской партии (в которую также входили культовый поэт и музыкант Егор Летов, писатель Александр Проханов и др. – прим. ред.). Вместе с тем он всегда менялся в определенном периметре и не был тотальным перевертышем, как тот же Жириновский или бывшие либеральные журналисты, такие как Михаил Леонтьев или Дмитрий Киселев (первый работал в одной из самых передовых советских газет, латвийской «Атмода», второй в 1990-е собирался запускать в Киеве телевидение европейского класса – прим. ред.). В 1980-е Дугин увлекался идеями «крови и почвы», входил в организацию с характерным названием «Черный орден SS», а потом недолго был членом общества «Память», так что его трудно заподозрить в связях с либералами.

– Правый мыслитель получается. Он ведь с полсотни книг написал. И это еще не предел, если не будет оставлять машину на открытой парковке! А другие образы?

– Второй Дугин создан западными медиа. Его хорошо знают, он все-таки свободно говорит на четырех европейских языках. Я его слушал на французском – его язык абсолютно литературный, грамотный, практически безупречный. Дугин очень восприимчив и сам хорошо знает западную литературу. Он одним из первых в русской мысли после 1991 года начал активно ее использовать. Как он это делал, другой вопрос. Никто не знал ни Карла Шмитта, ни Юлиуса Эволы, ни даже Ги Дебора, когда он их уже вовсю цитировал. Он ассоциируется с «новыми правыми» типа их основателя Алена де Бенуа, они оба преданы идеям Рене Генона. Но вместе с тем он воплощает в точности модель современного французского парламента, где треть – крайне правые, треть – крайне левые, а разница между ними – только в их отношении к эмигрантам, в остальном же их платформы практически идентичны. И Дугин осуществляет тот же синтез. И в этом смысле он очень удобен. Вы же понимаете, что западной академии и тем более западным СМИ очень трудно вникнуть в жуткие русские тексты вроде Юрия Мамлеева, в чей круг Дугин входил в юности, или Александра Проханова, с которым его связывала национал-большевистская партия. Это эндемические цветы, а Дугин переводим на язык западных интеллектуалов, его нельзя назвать специфически российским феноменом, таких много в развитых цивилизациях. Он работает, как коробка резонанса, которая порождает идеи, а они потом выборочно заимствуются политикой РФ. Разумеется, в крайне упрощенном виде. Повторяю, что и в этом смысле он был, как Жириновский. Только этот был для внутреннего рынка, а Дугин – для внешнего. Он поставщик конвертируемого продукта, который понятным для Запада образом воплощает несомненное безумие русских. Отсюда – представление, что он – «мозг Путина». Ложное представление.

– Кто же тогда мозг Путина?

– Мозг Путина – это Комитет Государственной Безопасности (общий смех). Методичку для себя он заказал, скорее, по статье «Как нам обустроить Россию», которую Александр Исаевич Солженицын написал в 1990 году. Там была нехитрая мысль, что надо любым способом удержать Украину и Беларусь, чтобы в тесном сотрудничестве с Казахстаном оставаться геополитическим центром планеты Земля. А Дугин как основа политики Путина… Это невозможно. Как там было у Есенина про Маркса и Энгельса? «Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал». У Дугина такой витиеватый стиль, куда там Путину с его рублеными фразами! У него методичка, у него раз-два-три-спецоперация. Они же неслучайно так войну в Украине называют, им понятно это слово, оно из их коротенького словарика. Вот «Как нам обустроить Россию» Солжа – это самое то, очень простой текст. Где Дугин с его Гипербореей, темным Логосом, Русью Подземной, и где Путин? Я вас умоляю!

– Но кто-то ведь из власти ему покровительствует?

– Вы лучше меня знаете, что Дугина сделали завкафедрой МГУ (в 2009–2014 годах Дугин был и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ – прим.ред.). Есть сведения, что ему благоволил глава «Роснефти» Игорь Сечин. В начале 2010-х он входил в разные советы при Госдуме, когда ею руководил Сергей Нарышкин (ныне директор службы внешней разведки РФ – прим.ред.). Но что я могу точно сказать. Дугин в конце прошлого века был ярым черносотенцем и поутих лишь в последние годы, переключившись с евреев на украинцев. Тогда как для Путина антисемитизм неприемлем. Вроде должен быть, а нету его. Это единственное, что есть в Путине хорошего.

– И ведь ему не только власть благоволит. Не власть же непосредственно посадила его завкафедрой вопреки протестам научного сообщества. Какой-то консенсус был нужен. Дугин нравился многим как яркий визионер, стилист (не в смысле парикмахер, а писатель) – его, помнится, русское издание журнала Rolling Stone печатало…

– Конечно! Вот это и есть третий Дугин – альтернативный мыслитель, которому многое прощается. Евразийство, первые книги по конспирологии, многотомный труд с загадочным названием «Ноомахия» – Дугин мастерски создает образ работоспособного сумасшедшего ученого, возможно, и являясь им в действительности. В начале 2000-х, когда уже забылась его дружба с обществом «Память» и померк его антисемитизм, его приглашали под этим соусом в лучшие дома. Уж на что кристальный для многих человек – физик Сергей Капица, ведущий передачи «Очевидное – невероятное», так и тот в свой выпуск о постмодерне приглашал кого? Правильно – Александр Гельевич по этой теме! Сын Нобелевского лауреата и сам выдающийся физик беседует о постмодерне, завершении парадигм культуры и заодно о конце света с будущим главным редактором телеканала «Царьград ТВ»! Его изгнали в 2014 году из МГУ за призыв физически уничтожать украинцев, потому что по тем временам это казалось непристойным, а сейчас с блеском реализуется на всех уровнях. Но Дугин как раз с тех пор усложнил свои взгляды, это его покойная дочь оставалась рупором прямого насилия. У Дугина все его радикальные заявления ложатся в контекст размышлений о судьбе Вселенной, он думает не о людях, а о континентах и этносах, как Лев Гумилев. Дугина и воспринимают в ученых собраниях нередко как его продолжателя.

– Кстати, возможно, Путин читал Гумилева, он использует слово «пассионарный»…

– Полностью отрицать не могу. Зависит от того, что попало в методичку.

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