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В оккупированном Донецке бушует мощный пожар

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  • 24.08.2022, 12:17
В оккупированном Донецке бушует мощный пожар

Густой черный дым виден из нескольких районов города.

В оккупированном Донецке горит торговый центр «Галактика» - на самом деле «Эпицентр», который оккупанты «отжали» после захвата города.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местные Телеграм-каналы.

Назначенный оккупантами «мэр» Донецка заявил, что возгорание произошло в результате обстрела и прямого попадания.

На кадрах с места происшествия видно, пожар охватил большую площадь. Сейчас ее пытаются потушить. Густой черный дым виден из нескольких районов города.

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