В оккупированном Донецке бушует мощный пожар

В оккупированном Донецке бушует мощный пожар4
- 24.08.2022, 12:17
Густой черный дым виден из нескольких районов города.
В оккупированном Донецке горит торговый центр «Галактика» - на самом деле «Эпицентр», который оккупанты «отжали» после захвата города.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местные Телеграм-каналы.
Назначенный оккупантами «мэр» Донецка заявил, что возгорание произошло в результате обстрела и прямого попадания.
На кадрах с места происшествия видно, пожар охватил большую площадь. Сейчас ее пытаются потушить. Густой черный дым виден из нескольких районов города.