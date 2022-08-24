Шойгу придумал абсурдное «оправдание» провалу армии РФ в Украине 24.08.2022, 12:19

Глава российского минобороны официально признал, что наступление захлебнулось.

Спустя шесть месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину министру обороны РФ Сергею Шойгу пришлось официально признать провал «путинского блицкрига», сообщает nv.ua.

В комментарии кремлевской пропаганде он подтвердил отсутствие каких-либо стратегических успехов российской армии за последнее время.

В то же время Шойгу настаивает, что так называемое «замедление темпов наступления» связано якобы с «соблюдением норм гуманитарного права».

«Делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — соврал российский министр.

Шойгу утверждает, что удары ВС РФ наносятся «по объектам военной инфраструктуры ВСУ», однако этот абсурд противоречат реальности, где жертвами российской агрессии становятся тысячи мирных жителей Украины.

На фоне полнейшего фиаско войск РФ в Украине российский диктатор Владимир Путин уже несколько раз отправлял Шойгу с инспекцией на временно оккупированные территории, однако это так и не дало какого-либо заметного результата.

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