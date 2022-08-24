«Надо будет, так Нацбанк еще себе нарисует» 2 24.08.2022, 12:26

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Для девальвации белорусского рубля сейчас есть не только внутренние, но и серьезные внешние стимулы.

Прошло буквально каких-то полгода, а белорусское правительство уже опять ждет обещанный Россией кредит в 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение. Но сейчас оно уже ждет не так как раньше, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Раньше-то ждало не пойми когда. А сейчас уже ждет с конкретными сроками исполнения. Белорусский вице-премьер Снопков вчера сказал, что правительство собирается подписать кредитное соглашение уже прямо в сентябре.

Было бы, конечно, немножко убедительнее если бы про подписание в сентябре сказал какой-нибудь российский вице-премьер. Лучше, конечно, когда о деньгах говорит та сторона, у которой они есть, а не та, которой эти деньги нужны. Потому что белорусское правительство за последние полгода выдавало себе этот российский кредит уже не первый раз.

Но очень может быть, что в этот раз российские власти и правда позаботятся о младшем союзнике. Все-таки у союзника ВВП в июле упал на рекордные 10 процентов.

И может быть, победа над урожаем немножко поможет ВВП в августе, но никакой урожай не поможет белорусской промышленности. Несмотря на все успехи в переориентации экспортных потоков, промышленность упала на 12 процентов.

Помочь промышленности могли бы деньги. И желательно, конечно, хорошие и чужие. Что-нибудь из категории импортозамещения. Но кое-кто на днях заговорил о животворящей силе девальвации для отечественного животноводства.

Так что очень может так получиться что не пожалеют и своих. Чего их жалеть? Надо будет, так Нацбанк еще себе нарисует. Вот буквально вчера правительство увеличило лимит размещения облигаций Банка развития с 2,6 до 5 миллиардов рублей.

Тем более, что для девальвации белорусского рубля сейчас есть не только внутренние, но и серьезные внешние стимулы. Успехи в переориентации экспортных потоков привели к тому, что российский рынок стал последней надеждой для белорусской промышленности.

А российский рубль, между тем, в последнее время немного сдал. И чтобы не терять российский рынок, белорусскому рублю надо догонять и перегонять валюту союзника. А что у граждан от этого будут некоторые неудобства, так каждый же должен чем-нибудь пожертвовать ради макроэкономической стабильности и красивого ВВП.

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