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Белорусский банк решил брать комиссию до 70% за снятие денег даже в своих банкоматах

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  • 24.08.2022, 12:35
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Белорусский банк решил брать комиссию до 70% за снятие денег даже в своих банкоматах

Ранее банк декларировал бесплатное снятие наличных.

В Банке БелВЭБ сообщили, что с 25 августа начнут брать комиссию за выдачу наличных денег по некоторым карточкам. При этом, ее размер может достигать 70%.

Так, комиссию ввели за снятие денег с корпоративных карточек БЕЛКАРТ-PREMIUM в:

кассах,

банкоматах банка и кассах,

банкоматах банков-партнеров, обозначенных логотипом «СБС» и ЗАО «Альфа-банк».

Ее размер составит 0,5% от выданной суммы. Однако — минимум 7 руб. Получается, что если человек решит снять 10 рублей, то у него спишут 7 рублей — а это 70% от суммы.

Ранее банк прописывал бесплатное снятие наличных в банкоматах банка и банков-партнеров в преимуществах карт БЕЛКАРТ-PREMIUM.

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