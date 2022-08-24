Треть доходов белорусской промышленности уходит на долги 24.08.2022, 12:41

За январь-июль промышленное производство в Беларуси сократилось на 6,2%.

За полгода на расчеты по кредитам крупные промышленные предприятия направили более 27 млрд рублей, что эквивалентно 33% их выручки.

На 1 июля 2022 года обязательства крупных промпредприятий составила 98 млрд рублей. По сравнению с началом года долги выросли на 4,6%.

Промышленная отрасль отдает все больше выручки на уплату кредитов. За полгода на это ушло 27,3 млрд рублей – на 7% больше, чем в прошлом году. Данная сумма эквивалентна 33% выручки промышленных предприятий, подсчитали banki24.by.

За январь-июль промышленное производство в Беларуси сократилось на 6,2% к уровню 2021 года.

Средняя рентабельность в промышленности составляет 10% (против 9,1% годом ранее). При том, что более 40% промышленников работают с рентабельностью до 5%.

За полгода отрасль потеряла 11 тысяч работников.

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