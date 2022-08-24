Столтенберг: Путин сильно просчитался 1 24.08.2022, 12:37

4,172

Йенс Столтенберг

Страны НАТО будут поддерживать Украину столько, сколько будет нужно для победы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин просчитался в своих планах захватить Украину за несколько дней. Украинцы дали отпор, и западные партнеры будут поддерживать их вплоть до победы.

Об этом Столтенберг заявил в интервью телеканалу ZDF. Он опроверг «усталость от войны» стран Запада и в очередной раз подчеркнул, что помощь Украине, в том числе военная, не должна и не будет прекращаться.

«Мы видим беспрецедентную поддержку со стороны европейских союзников по НАТО, Германии, Канады, Соединенных Штатов и многих других стран мира. Я сегодня участвовал в Крымской платформе президента Зеленского, и месседж, который там послали все присутствующие лидеры, был четким: мы стоим за Украиной и будем ее поддерживать, пока это потребуется. Об этом сообщают союзники по НАТО», – заверил Столтенберг.

Он признал, что это будет нелегко, но он продолжит работать с другими лидерами Альянса в Европе и Северной Америке, чтобы Украина и дальше получала поддержку.

«Буквально несколько дней назад США объявили о выделении более 800 миллионов долларов дополнительной военной помощи. Я также ожидаю, что европейские союзники достигнут здесь дальнейшего прогресса», – отметил глава НАТО.

Он подчеркнул, что ни суровая зима, ни газовый шантаж России не повлияют на поддержку западным миром Украины. Потому что бездействие сделает мир еще более опасным и будет свидетельствовать о том, что агрессивные и военные действия будут вознаграждены.

«Приближается зима – и она будет тяжелой. Мы заплатим цену за нашу поддержку Украины как следствие санкций и, конечно, того факта, что Россия использует энергию как оружие. Но мы должны понимать, что альтернативы нашей поддержке нет. Эта поддержка является результатом жестокой захватнической войны президента Путина против суверенного, независимого государства в Европе – Украины. Мы также должны четко понимать: цена, которую мы бы заплатили, если бы мы не поддерживали Украину, а Россия победила, была бы гораздо выше. <…> Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину», – объяснил Столтенберг.

Он в очередной раз заверил, что Североатлантический альянс будет поддерживать Украину до приемлемого для нее завершения войны.

«Президент Путин сильно просчитался. Он думал, что победит Украину за несколько дней. Сейчас мы уже полгода на войне. Россия понесла большие потери – Украина смогла дать отпор и вернуть территории на севере вокруг Киева и на востоке вокруг Харькова, а также остановить наступление на Донбассе. Но войны непредсказуемы по своей природе. <…> Наша задача – максимально увеличить вероятность приемлемого с точки зрения Украины результата войны. Самое большое, что мы можем сделать, – это оказать военную, финансовую, гуманитарную и экономическую поддержку Украине», – заявил генеральный секретарь НАТО.

Он напомнил, что у НАТО есть две роли: поддерживать Украину как близкого партнера и не допустить эскалации войны.

«Мы делаем это, посылая четкое сообщение России. Наша статья 5, обязательства по коллективной обороне, неоспорима. Нападение на союзника приведет к ответу всего Альянса», – пояснил Столтенберг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».