Бойцы «Правого сектора» уничтожают из ПТУР технику оккупантов: уникальные кадры 24.08.2022, 12:46

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Операцию провел 3-й штурмовой батальон.

Украинские воины из «Правого сектора» обнародовали уникальное видео своей работы по российским позициям на северо-восточном фронте в апреле 2022 года. Они использовали противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), установку для которых привезли на пикапе, чтобы уничтожить вражескую военную технику.

Ролик был опубликован проектом «Український Свідок» только сейчас, чтобы не выдавать непосредственные позиции украинских военных и их тактику. Точное место, где были сняты кадры, не называют.

Уточняется, что операцию провел 3-й штурмовой батальон 2-й роты ДУК «Правый сектор».

Парни сняли на камеру, как проходил их инструктаж, подготовка к выполнению боевой задачи, поездка на позицию. Перед этим воины посетили церковь.

За рулем пикапа был Игорь Симутин, широко известный среди украинских армейцев. Он является волонтером Красного Креста и вытаскивал людей из-под беркутовских пуль на Майдане, получил за это орден «За мужество» III степени. Потом Симутин стал парамедиком на фронте. Но прежде всего он известен своими навыками автомеханика: проработав почти 20 лет в автомобильной сфере, начал ремонтировать Hummer для украинской армии. Для повышения квалификации даже ездил в США.

«Говорят, что через его руки прошли все пикапы, которые сейчас находятся на фронте», – отмечается в сообщении.

Добавим, что после успешной ликвидации машины оккупантов защитники Украины получили такой радиоперехват разговора военных РФ: «Внимательнее будь. На пикапе гоняет ПТУРка».

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