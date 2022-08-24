Датская партия в 2023 году пойдет на выборы под руководством ИИ

Датская партия в 2023 году пойдет на выборы под руководством ИИ4
- 24.08.2022, 12:50
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Партия состоит всего из четырех человек.
Алгоритм, разработанный и программируемый творческим коллективом Computer Lars в партнерстве с некоммерческой технологической организацией MindFuture Foundation, способен общаться со своими потенциальными избирателями по поводу будущего Дании. Общение происходит путем обмена сообщений на платформе Discord. «Синтетическая партия» надеется принять участие в следующих всеобщих выборах в стране, которые состоятся в июне 2023 года, пишет Naked science.
Партия состоит всего из четырех человек, причем они настаивают, что ИИ-алгоритм является председателем партии.
«Синтетическая партия» — одна из более чем 230 «микропартий», созданных в Дании на протяжении последних лет. Большинство из них лишь критикуют руководство страны, но не предлагают реальных решений социальных проблем. Цели и задачи «Синтетической партии» пока что тоже не слишком ясны.