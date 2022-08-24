закрыть
24 августа 2022, среда, 13:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Спикер Госдумы РФ Володин чуть не погиб в Донецке

18
  • 24.08.2022, 12:57
  • 9,868
Спикер Госдумы РФ Володин чуть не погиб в Донецке
Вячеслав Володин

Кабинет, где до этого находился кремлевский чиновник, накрыл удар ВСУ.

Источник «Ъ» подтвердил, что удар ВСУ по Донецку разрушил кабинет, где до этого находилась делегация Госдумы РФ во главе со спикером Вячеславом Володиным. Участников совещания вывели из попавшего под обстрел здания несколькими минутами ранее.

Через несколько минут в кабинет главы террористов «ДНР» Дениса Пушилина, а также в зал заседания, попали снаряды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников
Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко