Спикер Госдумы РФ Володин чуть не погиб в Донецке 18 24.08.2022, 12:57

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Вячеслав Володин

Кабинет, где до этого находился кремлевский чиновник, накрыл удар ВСУ.

Источник «Ъ» подтвердил, что удар ВСУ по Донецку разрушил кабинет, где до этого находилась делегация Госдумы РФ во главе со спикером Вячеславом Володиным. Участников совещания вывели из попавшего под обстрел здания несколькими минутами ранее.

Через несколько минут в кабинет главы террористов «ДНР» Дениса Пушилина, а также в зал заседания, попали снаряды.

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