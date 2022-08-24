Капкан для русского медведя Михаил Жирохов, «Апостроф»

24.08.2022, 13:22

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Главные итоги шести месяцев войны.

24 августа исполняется полгода с момента начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Символично, что эта дата совпала с Днем Независимости. Это является прекрасным поводом подвести промежуточные итоги шести месяцев боев.

Начиная большую войну с Украиной, российское военно-политическое руководство предполагало вариант американской операции «Бури в пустыне» 1991 года – военная кампания против полноценной армии, вооруженной устаревшим вооружением и полная победа за несколько недель за счет более продвинутого вооружения. План войны представлял из себя «гремучую смесь» из западного и советского опыта. С одной стороны нанесение первого массированного ракетно-авиационного удара по военной инфраструктуре противника, а с другой - захват в тылу гражданского аэродрома силами вертолетного десанта, с последующим усилением группировки посадочным способом и развитием удара. Все это базировалось на сообщениях о сильных пророссийских настроениях в украинском обществе, которые, по замыслу российских стратегов, могли бы обрушить военную и гражданскую систему управления в Киеве.

Однако с самого начала для россиян все пошло не так. Сообщения о пророссийских настроениях в обществе оказались ложными. К тому же, наше военное командование, видя военные приготовления ВС РФ и располагая информацией от западных партнеров, к 24 февраля (под маркой командно-штабных учений «Заметіль-2022») организовало частичную эвакуацию армейских частей с мест постоянной дислокации, а также обеспечило их развертывание на плановых позициях. И самое главное, удалось сохранить часть систем ПВО и авиацию: большинство зенитно-ракетных комплексов, перед самым ударом, были передислоцированы на запасные позиции, а авиация - на запасные аэродромы и даже на специально подготовленные участки автомобильных дорог.

С другой стороны, россияне выделили слишком мало ракет для ударов по тем же аэродромам. А поскольку вертолетный десант на аэродром Гостомель был вынужден перейти к обороне, план стал рушиться на глазах. Не сыграла и ставка на то, что население Украины станет массово поддерживать захватчиков (или хотя бы не будет оказывать сопротивление). Уже в первые дни колонны российской армии, которые двигались по той же Черниговщине, стали блокироваться местными жителями, а процесс формирования бригад территориальной обороны, фактически, перешел в режим создания народного ополчения.

Очень скоро российская армия завязла в боях за Киев и Харьков.

Единственным направлением, где россиянам удалось добиться серьезных успехов и даже оккупировать областной центр (Херсон), стало южное. Почти без сопротивления русские смогли взять Бердянск и Мелитополь, что фактически предопределило печальную судьбу еще одного важного города на Азовском море – Мариуполя. В чем причина провала на юге, на сегодняшний день можно только догадываться.

Еще крайне неожиданном фактором для россиян стала военная, санкционная и экономическая поддержка Украины западными союзниками. Понятно, что Запад с самого начала скептически оценивал шансы Украины противостоять «русскому медведю» и поэтому ожидал, когда закончатся те «3-4 дня», которые западные аналитики давали на войну. Однако россияне сами перешли «красную линию», прибегнув к атакам на гражданские объекты, ставшим причиной массовой гибели мирных граждан. Убийства мирных в Европе в XXI веке – это табу. И в этих условиях общественное мнение, которое формирует политическую повестку в европейских странах, резко качнулось в сторону помощи Украины. И политические лидеры, даже связанные с Россией экономическими интересами, были вынуждены начать военную поддержку Киева. И это не говоря уже о помощи из США и Великобритании.

В первый же месяц войны, российская группировка, безуспешно пытавшаяся штурмовать Киев, оказалась весьма ограниченной в логистике. Пояснялось это тем, что армия РФ унаследовала от советской расчет на снабжение войск по железной дороге. Еще советские теоретики молниеносной войны 1930-х годов типа Александра Свечина или Владимира Триандафиллова утверждали, что темпы наступления танковых армий зависят только от скорости восстановления железной дороги. Эту теорию довели до совершенства уже совсем другие генералы.

Не захватив в первые дни Чернигов с его железнодорожной веткой Гомель – Чернигов, россияне были вынуждены перейти на снабжение автомобильным транспортом, что в условиях ограниченности сил и средств, а также набирающей силу партизанской войны, стало для них серьезной проблемой.

В итоге, к концу марта российское политическое руководство было вынуждено умерить аппетиты, полностью отказавшись от наступления на северном направлении. В начале апреля российская группировка отступила с захваченных территорий в Черниговской, Сумской и Киевской областях. Понятно, что для пропаганды это было представлено как «жест доброй воли» со стороны лично Владимира Путина.

Начиная с апреля, россияне сосредоточили усилия на попытках наступления в восточных областях и взятии Одессы. В частности, в Донецкой и Луганской областях россияне прибегли к проверенной тактике Второй Мировой войны – созданию «огневого вала», когда на относительно узком участке фронта концентрируется огромное количество артиллерийских систем, которые продавливают оборону противника. А затем идут пехота и танки. С одной стороны, это было вызвано тем, что за восемь лет ВСУ смогли создать на этих участках, как минимум, две линии оборонительных фортификационных сооружений, а с другой стороны это пояснялось отсутствием у ВС РФ специализированных штурмовых подразделений, способных вести наступательные действия (впоследствии из Африки и Сирии были переброшены боевики ЧВК «Вагнер», которые и стали теми самыми штурмовиками).

Наземное продвижение на Одессу было блокировано сопротивлением гарнизона Николаева, а возможности Черноморского флота по высадке и поддержке с моря морского десанта были серьезно подорваны потерей БДК «Саратов» в Бердянске, 24 марта, ракетного крейсера «Москва», 14 апреля, а также острова Змеиный в конце июня.

В ходе второго этапа вторжения россияне смогли после кровопролитных боев взять штурмом Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск. На харьковском, запорожском и херсонском направлениях сохраняется относительный паритет. Обе стороны проводят локальные операции, не имея возможностей для перехода в полномасштабное наступление. При этом Украина получает все большее количество высокотехнологичного вооружения, например, ракетные системы HIMARS и М270. Это позволяет понемногу переходить к более активной обороне, уничтожая склады и военную инфраструктуру в ближайшем тылу противника. Россияне уже испытывают проблемы с износом стволов артиллерийских орудий и вынуждены подтягивать дополнительные установки со складов хранения из-за Урала.

Подводя промежуточные итоги, можно говорить, что спустя шесть месяцев войны России не удалось реализовать свои первоначальные планы по захвату территории Украины. В то же время Украина смогла на первом этапе отстоять свою независимость, правда потеряв часть территорий на юге и на Донбассе. Бои за освобождение этих территорий еще впереди и сроки завершения войны прогнозировать крайне сложно.

Михаил Жирохов, «Апостроф»

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