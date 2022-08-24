Как выглядит заплата айтишников в Беларуси по сравнению с Польшей, Грузией и другими странами
- 24.08.2022, 13:38
- 1,274
Около 1600 специалистов поделились информацией о своей зарплате в июле.
Журналисты devby.io узнали, сколько заработали в июле специалисты ИТ-компаний в Беларуси и за рубежом, и в каких локациях самая большая и самая маленькая разница между зп нетто и брутто.
Поучаствовали 1600+ ИТ-специалистов. Почти половина — разработчики. 40% — мидлы. 43% специалистов работает в аутсорсе, 36% — в продукте.
Средняя зарплата
Около 1600 специалистов поделились информацией о своей зарплате в июле.
Средняя зарплата брутто — 3470 долларов
Средняя зарплата нетто — 2 872 долларов
Минимальная указанная зарплата — 200 долларов (столько получили джуны, работающие в белорусских офисах ИТ-компаний),
Максимальная указанная зарплата — 32 000 долларов (разработчик-фрилансер (С-level), работающий в Канаде.
Средняя зарплата в белорусских/ иностранных офисах и компаниях
Посмотрели, какая средняя зарплата у специалистов ИТ-компаний в зависимости места работы.
Средняя зарплата в белорусских офисах компаний за июль — 2 320 долларов (нетто).
У сотрудников, работающих в зарубежных офисах компаний с белорусскими корнями, за июль в среднем вышло почти 3 тысячи долларов чистыми. Самая большая средняя зарплата у фрилансеров — 4770 долларов.
Средняя зарплата в популярных релокейт локациях
Сравнили среднюю зарплату специалистов ИТ-компаний в Беларуси и в 6 самых популярных зарубежных локациях (по данным анкетирования).
Количество участников анкетирования по локациям
Беларусь — 922
Польша — 334
Грузия — 151
Литва — 83
Германия — 15
Узбекистан — 12
Кипр — 11
Самая большая средняя зарплата (нетто) у специалистов, которые живут в Германии. В топ-3 — Польша и Кипр.
Наибольшая разница между средней зарплатой нетто и брутто в Литве и Германии, наименьшая — в Грузии. В процентах разница выглядит так:
Литва — 36%
Германия — 35,5%
Польша — 20%
Кипр — 17%
Беларусь — 12%
Узбекистан — 8%
Грузия — 5%
Средняя зарплата для разных позиций
Посчитали среднюю зарплату специалистов в зависимости от локации и позиции.
Чистая зарплата разработчиков (инженеров-программистов) в Беларуси составила 2,5+ тысячи долларов. Для сравнения у разработчиков, работающих в Польше, зарплата оказалась почти на тысячу долларов больше, а у разработчиков в Германии почти на 1,5 тысячи долларов больше.
У Team Lead/Tech Lead чистая средняя зарплата в трех локациях первысила 5 тысяч долларов: в Германии, Польше и Грузии.