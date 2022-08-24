Путин и лоскуты Галина Сидорова, «Радио Свобода»

24.08.2022, 13:43

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Фото: Getty Images

За последнее время мир узнал о России много неожиданного.

7 августа мы шили украинский флаг. Из множества разнокалиберных кусков разрезанной старой одежды в вариациях желтого и синего. По системе пэчворк. Кто-то еле управлялся с иголкой. Кто-то строчил на машинке, ловко сшивая непослушные лоскуты. Я обратила внимание, что о войне никто не говорит. О политике тоже. И так понятно было – на акцию пришли люди «одной крови», украинцы прежде всего, но и русские, и грузины. Вход – купюра любого достоинства, донат на помощь беженцам, кто, сколько сможет и захочет. 35-градусная жара изнуряла, но в каком-то смысле добавляла азарта. Задача была: за несколько часов сшить единое полотнище, чтобы можно было вывесить на закате с балкона тбилисского бара Koshini, приютившегося на склоне горы с головокружительным видом на город. Красиво получилось. Издалека особенно: все оттенки синего и желтого в лучах ослепительного солнца, словно смягчившегося к вечеру при виде результата наших коллективных трудов.

Весь мир – как пэчворк-одеяло, страны – лоскуты. В начале 1990-х, а точнее. с конца 1980-х мы худо-бедно начали прилаживаться друг к другу, недавние противники, друзья, соседи, близкие и далекие. Сегодня кусочки рвутся с каким-то особым остервенением. Рвать – не шить, разрушать – не строить. Путинские «воины тьмы» это доказывают вот уже 180 дней «точечными ударами» по жилым кварталам, университетам, больницам, театрам. «Русский мир» забрал жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни», – пишет украинская легкоатлетка Екатерина Табашник. Ее мама погибла в Харькове в числе нескольких десятков других мирных граждан, когда российская армия в очередной раз ночью ударила по общежитию в Слободском районе. День спустя российские телезрители тоже узнают об этом ударе. По версии Министерства обороны РФ, он был нанесен по «пункту временного базирования иностранных наемников», коих якобы и уничтожили. С 24 февраля российские власти твердят, что атакуют исключительно объекты военной инфраструктуры Украины. Жители Харькова или Николаева, просыпающиеся под свист прилетающих российских ракет, с этим вряд ли согласятся. Убедительнее звучат появившиеся в соцсетях «признания-объяснения": «Эта война уже всех истощила. Истребление мирных людей может повлиять на Киев…» За 180 дней Путин «освободил от дома» более шести миллионов украинцев, большая часть которых и сейчас вынуждена скитаться по Европе. От жизни – десятки тысяч солдат и мирных жителей. Превратил Россию, а заодно и всех россиян во врагов всему миру и самим себе.

За это время мировое сообщество узнало о путинской России много неожиданного. К примеру, что одна из самых многочисленных армий не так могущественна, как могло показаться со слов ее главковерха. Что разведка, оказывается, докладывает правителю лишь то, что он, по ее мнению, хочет услышать. Ракеты не всегда летят туда, куда их отправляют. Танки не едут. Генералы не готовы командовать, солдаты – воевать. А самые отчаянные вояки-патриоты – зэки, которым нечего терять. Не говоря уже про изумление при виде стиралок, кофеварок, велосипедов и прочих бытовых гаджетов, которые это расфокусированное, мародерствующее воинство тащит и отправляет на свою малую родину. Впрочем, могло ли быть по-другому в государстве, построенном на лжи и коррупции?

Есть и очень плохие новости. И они не только в чудовищных фактах жестокости и насилия, которые «освободители» проявляют к «освобождаемым». Впервые в истории средством шантажа стала АЭС: мирный атом грозит превратиться в самое грозное оружие. Причем не по воле или недомыслию мифических террористов, а по «разумению» ядерной державы, члена Совбеза ООН.

Но главное за эти 180 дней россияне узнали о себе. Не то чтобы это стало открытием. Просто какие-то вещи стыдно признать, до последнего не хочется верить. Оказывается, штраф по статьям о «фейках про российскую армию» и «дискредитацию» ВС может прилететь после доноса учеников на учителя, матери на сына, на приятеля за критику войны ради «перевоспитания», даже за разговор с женой в столовой санатория. А еще, пока Путин освобождает от жизни тысячи мирных украинцев, значительная часть самоизолировавшихся от стыда и здравого смысла мирных россиян искренне удивляется, а что там за проблемы с визами. Или – что еще за дымок стелется над крымскими пляжами?

И все-таки сейчас даже невооруженным глазом видно, что многое пошло не так, как хотелось бы главному дирижеру смертоубийства. Правда, останавливаться Владимир Путин не намерен, хоть и ищет уже пути, как бы заманить украинского президента за стол переговоров. Казалось бы, что может быть естественнее поиска мира? Но опыт политической жизни с Путиным шепчет: не правильнее ли сначала задуматься, как не дать ему победить? Он и раньше-то не очень прислушивался к доводам здравого смысла – нетрудно представить, что будет после «победы». Чтобы не оставалось сомнений, из лавровского МИДа уже прозвучало: эпоха сотрудничества «бесповоротно завершена». Лоскуты сшивать никто не собирается. Наоборот. По мере нарастания проблем на поле боя «кремлевские» соревнуются во все более отвязной риторике.

Коллективный Запад несомненно вложил свои «пять центов» во взращивание и умиротворение Путина. И главная ошибка, на мой взгляд, была даже не в попустительстве грязным деньгам и принятии благ от Кремля, а в том, что закрывали глаза на нарушения Москвой принципов и ценностей, которыми демократический мир так дорожит. Удивительное дело, тема прав человека, стоявшая во главе угла на любых переговорах с коммунистической «империей зла», в последние годы оказалась на задворках повестки общения западных лидеров с Путиным. Лишь немногочисленные правозащитники в самой России и за ее пределами регулярно трубили о нарушениях и преступлениях.

Нынешняя дискуссия о том, не запереть ли всех без исключения русских в границах их страны, фактически означает предложение водораздела по этнической линии – таким образом демократические ценности вообще «сливаются». А ведь внешняя и внутренняя политика страны, подобно пэчворку, плотно прилажены друг к другу. Без закручивания гаек внутри у Путина вряд ли бы получилось развязать войну. Без войны не удалось бы окончательно закрутить эти самые гайки и фактически уничтожить гражданское общество. Вот и сидим сегодня перед разорванным в клочья одеялом. Непонятно, с какой стороны подступиться к лоскутам. Но, как показывает опыт с флагом, даже не очень умеючи, это возможно. Ясно только, что шить придется, заново на ходу обучаясь. Помня о ценностях. И конечно, не в компании «вчерашних» из Кремля.

Галина Сидорова, «Радио Свобода»

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