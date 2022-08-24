Лауринас Кащюнас: Литовцы могут попасть в Беларуси в ловушку 24.08.2022, 13:45

Лауринас Кащюнас

Фото: DELFI

Глава комитета по нацбезопасности Литвы призвал граждан страны учитывать угрозы.

Посещающим Беларусь литовским гражданам необходимо остерегаться интереса со стороны белорусских спецслужб, заявил депутат и глава комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы Лауринас Кащюнас, пишет Delfi.

«Мы не можем запретить гражданам Литвы ездить куда-то. Они едут туда, куда у них есть возможность поехать. Но мы всегда говорим, если едете, то имейте инстинкт самосохранения — не попадите в ловушку и не думайте, что вы не представляете интереса для спецслужб», — сказал Кащюнас.

По его мнению, белорусские спецслужбы — одни из самых сильных в регионе, их интересует любая информация. Поэтому, по словам депутата, важно, чтобы «каждый гражданин Литвы, который едет в Беларусь, учитывал возможные угрозы».

«Их интересует все. Ты можешь не быть чиновником, сотрудником системы МВД, политиком, но ты их все равно будешь интересовать. А возможности заманить в ловушку есть. (…) Ты можешь попасть в ловушку, против тебя используют твои слабые места», — отметил Кащюнас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».