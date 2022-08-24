Названа цель номер два для HIMARS после Антоновского моста 24.08.2022, 13:53

Антоновский мост пал «смертью храбрых».

Антоновский мост пал смертью храбрых, он целых четыре раза смог выдержать удары Вооруженных сил Украины. Но теперь он уже непригоден к эксплуатации.

Как напомнили журналисты проекта FreeДом, впервые Вооруженные силы Украины сделали пристрелку по мосту 19 июля, но тогда лишь подпортили дорожное полотно. Дальше был обстрел 26 июля, после чего мост уже перестал приносить пользу. И вот 14 августа по мосту мощно ударили.

А «похоронили» мост HIMARS, когда по нему двигалась колонна автомобилей РФ с боеприпасами. Теперь его невозможно отремонтировать, для переброски оружия и боеприпасов оккупанты могут использовать лишь понтонную переправу.

Херсонские мосты - не единственные, которые красиво сжигают ВСУ. Журналисты показали кадры работы ССО, которые подорвали переправочный мост оккупантов в Донецкой области.

«С такими темпами уже в скором времени может рухнуть и Крымский мост, тем более, что в Крыму очень неспокойно... Если ВСУ крепко взялись за мосты, то этот, вполне очевидно, - цель номер один на сегодня», - подытожили журналисты.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила очередной удар по Антоновскому мосту и отметила, что ВСУ постоянно напоминают оккупантам о дистанционном присутствии.

ВСУ ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами, очевидцы слышали громкие взрывы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».