Ученые реконструировали лицо таинственной женщины из каменного века 24.08.2022, 13:53

Она жила около 5700 лет назад.

«Пенангская женщина» была найдена в апреле 2017 года в Гуар-Кепах, на северо-западе Малайзии, где она умерла в возрасте примерно 40 лет в конце каменного века, пишет Daily Mail.

Однако теперь в ходе своего недавнего исследования ученые смогли реконструировать ее лицо. Бразильский эксперт по графике Цицеро Мораес и команда ученых из Universiti Sains Malaysia использовали для этой задачи цифровые технологии. Сначала специалисты в области криминалистики изучили череп, чтобы точно определить, мужчина это или женщина, затем занялись выяснением возраста и происхождения.

Они также изучили компьютерную томографию современных малазийцев, чтобы получить более четкое представление о проекции носа, размера губ по отношению к черепу, положении глазных яблок и других структур.

«Процесс имеет определенную степень сложности, но, безусловно, цифровой подход, который мы используем, намного проще и доступнее, чем классическая форма, основанная на ручной скульптуре», — отметили ученые.

Учитывая, что тело было погребено под остатками ракушек, сохранность скелета относительно хорошая. Редко можно найти древний скелет на археологических раскопках под открытым небом, особенно в тропическом климате, таком как Малайзия. Отбросы ракушек помогают в сохранении и консервации.

Как отмечают эксперты, возраст женщины на момент смерти составлял около 40 лет. Датировку оценивали на основе износа зубов, а также определяли по закрытию черепных швов. Она умерла около 5700 лет назад. Однако причина смерти женщины пока не установлена.