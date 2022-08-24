Бойцы полка Калиновского — украинцам: Мы будем до победы бороться за нашу и вашу свободу 24.08.2022, 14:06

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Белорусские добровольцы поздравили Украину с Днем Независимости.

Видео поздравления опубликовала пресс-служба полка Кастуся Калиновского:

— За нашу и вашу свободу!

Полгода назад, 24 февраля, российская Орда рвалась к Киеву, хвастаясь, что через три дня в столице Украины состоится парад победителей. Русские танки сегодня на Майдане: сожженные, раздолбанные вдребезги. Это именно тот парад, которого достойна «вторая армия мира». Состоялся он благодаря также и нашим ребятам, белорусским добровольцам полка имени Калиновского. Белорусы плечом к плечу с украинцами сдержали российское скопление на подступах к Киеву.

У истоков создания полка Калиновского стояли белорусские добровольцы, которые с 2014 года воюют в Украине на фронтах российско-украинской войны в составе добробатов и подразделений ВСУ.

Полк имени Кастуся Калиновского в составе Вооруженных Сил Украины готов до победы бороться «за нашу и вашу свободу». Каждый белорусский доброволец понимает, что путь к свободной Беларуси сейчас лежит через освобождение Украины.

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