Украинские морпехи подбили танк и уничтожили множество оккупантов на Донецком направлении 24.08.2022, 14:18

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По позициям врага нанесли мощный удар.

Украинские морские пехотинцы и артиллеристы уничтожили много оккупантов и подбили вражеский танк на Донецком направлении.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

«На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 30 человек живой силы врага и подбили один танк», - говорится в сообщении.

К тому же украинские артиллеристы наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов.

«Окончательные потери врага уточняются», - добавили в ВМС ВСУ.

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