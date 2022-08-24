Украинские морпехи подбили танк и уничтожили множество оккупантов на Донецком направлении
- 24.08.2022, 14:18
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По позициям врага нанесли мощный удар.
Украинские морские пехотинцы и артиллеристы уничтожили много оккупантов и подбили вражеский танк на Донецком направлении.
Об этом сообщает ВМС ВСУ.
«На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 30 человек живой силы врага и подбили один танк», - говорится в сообщении.
К тому же украинские артиллеристы наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов.
«Окончательные потери врага уточняются», - добавили в ВМС ВСУ.