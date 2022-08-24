«Град осколков дронов-камикадзе разорвал палатку возле пограничного перехода с Беларусью» 1 24.08.2022, 14:28

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Издание Washington Post подробно рассказало о первых минутах полномасштабного вторжения в Украину.

Темным утром 24 февраля украинские пограничники первыми приняли на себя российские «Грады», которые лупили по ним возле погранперехода с Беларусью, в трех часах езды к северу от Киева. А первым, кто сообщил президенту Владимиру Зеленскому о том, что Россия начала вторжение в Украину, был министр внутренних дел Денис Монастырский, который коротко сказал: «Началось».

Параллельно жители приграничных с РБ и РФ регионов проснулись от ужасающих звуков взрывов, которые несли за собой первые разрушения и жертвы. Вскоре на многих направлениях новообразовавшегося фронта уже шли бои. Сегодня Украина 182-е сутки сражается с агрессором и эти полгода войны показали, что страна едина, оккупантам ее не победить. Об этом говорится в материале The Washington Post, который газета опубликовала 24 августа – в 31-ю годовщину провозглашения Независимости Украины.

«Град осколков дронов-камикадзе разорвал палатку, в которой спали украинские пограничники возле пограничного перехода с Беларусью. Виктор Деревянко (солдат ВСУ, отличился в ходе российского вторжения в Украину, посмертно награжден орденом «За мужество» ІІІ степени. – Ред.) проснулся от жгучей боли, тело горело. Кровь текла из его руки, когда он пытался вытереть лицо. Кусок металла прошел через его руку и живот и попал в мышцу вокруг сердца. Он сказал: «Я не мог сориентироваться. Только при третьем взрыве мне удалось свалиться с кровати и попытаться найти хоть какое-то укрытие, потому что они не прекращались».Это было около 04:15 утра 24 февраля», – говорится в публикации.

Там отметили, что несколькими часами ранее Деревянко и другие украинские пограничники шутили о президенте США Джо Байдене, который в очередной раз предупредил Киев о российском вторжении. А теперь они стали первой целью агрессора.

Через несколько минут из пусковых установок по территории Украины начали вылетать российские ракеты. Они наносили удары по нашим ПВО, радиолокационным батареям, складам боеприпасов, аэродромам и базам, наполняя утро четверга звуками войны.

Почти в то же время министр внутренних дел Украины Денис Монастырский проснулся от звонка мобильного. По его словам, в последние дни он испытывал прилив облегчения каждый раз, когда открывал глаза на утренний свет, понимая, что наступление нового дня означает, что Россия не вторглась. На этот раз было еще темно, а на связи – начальник пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, который сообщил ему, что его подразделения сражаются с российскими войсками в трех северо-восточных регионах страны.

«Это не было ограниченным вторжением, изолированным на Донбассе, которого ожидали многие высокопоставленные украинские чиновники», – считает The Washington Post.

Монастырский положил трубку и позвонил президенту Владимиру Зеленскому:

– Началось, – сказал он украинскому лидеру.

– Что именно? – спросил Зеленский.

– Судя по тому, что идут обстрелы сразу в разных местах, это все, – ответил министр, добавив, что это похоже на полномасштабное вторжение на Киев.

Позже Монастырский вспоминал, что в первые минуты войска РФ наносили страшные удары по украинской ПВО, войскам в целом. А в местах этих ударов были 20-метровые кратеры, подобных которым никто из них ранее не видел.

По словам главы МВД, в тот момент перед всеми встал вопрос: «Как далеко может зайти враг с таким огромным кулаком?».Издание добавляет, что если бы российская армия смогла захватить власть в Украине или, по крайней мере, заставить правительство бежать в панике, «защита страны быстро рухнула бы», Москва попыталась бы установить марионеточное правительство.

«Таков был план Кремля. Вместо этого то, что произошло в Киеве и его окрестностях в последующие 36 дней, стало самой большой внешней ошибкой за 22-летнее правление главы РФ Владимира Путина. Его нападение на город мгновенно перестроило архитектуру безопасности Европы против Москвы и изолировало его страну до степени, невиданной со времен холодной войны. К удивлению всего мира, наступление на украинскую столицу закончился унизительным отступлением, которое обнажило глубокие системные проблемы в российской армии, на восстановление которой он потратил миллиарды», – напомнили в публикации.

При этом журналисты считают, что несмотря на недостатки, которые должны были возникнуть в военном планировании России, исход битвы за Киев был далеко не предопределен. Свой отчет о том, как украинские Силы обороны защищали и спасали столицу, они составили на основе интервью на интервью с более чем 100 людьми – от президента Зеленского и его советников до украинских военачальников, военнослужащих, теробороновцев, а также высокопоставленных американских и европейских политических и военных чиновников.

По данным издания, реконструкция событий показывает, что, хотя политическое руководство Украины преуменьшило вероятность полномасштабного вторжения, украинские военные предприняли важные шаги, чтобы противостоять первоначальному нападению России. Командиры вывели личный состав и технику с баз, несмотря на собственные сомнения в том, что должно произойти.

«Украинским силам не хватало вооружения, боеприпасов и средств связи. Но что у них действительно было, так это глубокая воля к борьбе, которая распространялась не только на украинских солдат, но и на обычных гражданских лиц и, самое главное, на самого президента», – признали в The Washington Post.

Там отметили, что защитники Украины также воспользовались местностью вокруг столицы – густыми лесами, узкими дорогами, извилистыми реками – что благоприятствовало их партизанской тактике, а также неблагоприятной погодой, которая оттаивала землю и увязала русские машины.

«Те, кто боролся за спасение Киева, также сильно выиграли от ключевых просчетов Кремля, который привел в действие план вторжения в город, основанный на неверных предположениях о мужестве украинских военных, стойкости правительства и решимости украинского народа сопротивляться. В конце концов, российские войска не захватили ни одной территории в черте Киева, а вместо этого застряли на несколько недель на периферии столицы, прежде чем отступить», – подытожили журналисты.

Они добавили, что Кремль не ответил на запросы о комментариях для этого материала. Когда же началась война, российский диктатор Владимир Путин находился примерно в 765 километрах от Москвы. Сидя за деревянным столом в черном костюме и темно-бордовом галстуке, он появился на росТВ, чтобы объявить о «спецоперации» по «демилитаризации и денацификации» Украины. Когда речь закончилась, по Киеву прокатился гул.

«Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что повернулась в постели, чтобы найти пустое место, где спал ее муж. Она встала и подошла к нему, надев угольно-серый костюм и белую рубашку. Без галстука. «Что случилось?» – спросила она. «Началось», – ответил Зеленский. Он посмотрел на лица своих детей, 17 и 9 лет, прежде чем уйти в свой офис. Президент сказал, что не мог отделаться от мысли, что российские ракеты летят «над моими детьми, над всеми нашими детьми» и что вот-вот погибнет немыслимое количество украинцев», – напомнило издание.

Позже гарант созвал совещание своих главных советников. Было решено, что часть кабинета, в том числе ответственные за полицию и оборону, останется в Киеве, а остальные переместятся на запад страны. Отмечается, что чиновники с широко раскрытыми глазами наблюдали за тем, как камеры пограничного наблюдения зафиксировали сотни российских танков и другой бронетехники, направляющихся в Украину колоннами, напоминающими наступление во время Второй мировой войны: из Беларуси на север, из России на восток, а из Крыма на юг.

«Вся карта была красной и требовала внимания», – вспомнил Монастырский.

Войска РФ вторглись в опасную зону вокруг недействующей Чернобыльской АЭС, где начальник украинского пограничного сектора Виталий Яворский позже найдет доказательства того, что они рыли траншеи в радиоактивной почве и ели зараженных оленей, которых подстрелили в близлежащем лесу.

Не секрет, что цель захватчиков состояла в том, чтобы проникнуть и захватить Киев, многовековой мегаполис, увенчанный золотыми куполами над Днепром. Объявленный Олегом Новгородским «Матерью городов Руси», когда он захватил его в средние века, город разделяет прошлое с Россией, за которое Путин ухватился, чтобы подорвать украинский суверенитет. Глава РФ охарактеризовал россиян и украинцев как «один народ», разделенный советскими изобретениями и вмешательством Запада, и привел доводы в пользу начала войны, чтобы перезагрузить историю.

«Когда над Киевом наступило утро, Зеленский начал работать по телефону, разговаривая с президентом США Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и другими лидерами, чтобы попросить о помощи. Через несколько часов он сел за письменный стол и самостоятельно записал видео для украинцев – миллионы из которых считали штурм Киева невозможным и теперь просыпались от взрывов и в шоке садились в свои автомобили. Он пообещал появиться позже в тот же день и поддерживать постоянный контакт, заверив украинцев, что они останутся сильными: «Мы готовы ко всему. Мы победим любого. Слава Украине!» – подчеркнули в The Washington Post.

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