Польша планирует вложить в модернизацию армии почти €110 миллиардов 2 24.08.2022, 14:35

Фото: Charter97.org

Речь идет о рекордной для истории страны сумме.

В правительстве Польши планируют серьезно усилить возможности вооруженных сил и к 2035 году инвестировать в модернизацию армии 524 млрд злотых (почти 110 млрд евро).

Как сообщает PAP, об этом заявил вице-премьер и министр обороны Мариуш Блащак.

Он подчеркнул, что безопасность Польши зависит от мощи собственной армии и альянсов, членом которых она является.

По его словам, речь идет о рекордной для истории Польши сумме в 524 млрд злотых – на модернизацию оружия и военного оборудования в рамках плана модернизации до 2035 года.

Мариуш Блащак подчеркнул, что Польша, хотя и является членом НАТО, должна быть способна усмирить потенциального агрессора самостоятельно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».