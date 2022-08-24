Польша планирует вложить в модернизацию армии почти €110 миллиардов

Польша планирует вложить в модернизацию армии почти €110 миллиардов2
- 24.08.2022, 14:35
Речь идет о рекордной для истории страны сумме.
В правительстве Польши планируют серьезно усилить возможности вооруженных сил и к 2035 году инвестировать в модернизацию армии 524 млрд злотых (почти 110 млрд евро).
Как сообщает PAP, об этом заявил вице-премьер и министр обороны Мариуш Блащак.
Он подчеркнул, что безопасность Польши зависит от мощи собственной армии и альянсов, членом которых она является.
По его словам, речь идет о рекордной для истории Польши сумме в 524 млрд злотых – на модернизацию оружия и военного оборудования в рамках плана модернизации до 2035 года.
Мариуш Блащак подчеркнул, что Польша, хотя и является членом НАТО, должна быть способна усмирить потенциального агрессора самостоятельно.