Психологи рассказали, какой тип личности особенно подвержен теориям заговора 5 24.08.2022, 14:36

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Они чаще всего верят в рептилоидов и массонов.

Параноидальность, легковерие, потребность в доминировании и ощущение уникальности — все эти качества встречаются не только у сторонников теорий заговора, но и у нарциссов, пишет «Новое время».

Международная польско-британская группа исследователей провела анализ распространенных черт характера у сторонников теорий заговора и у различных психологических типов людей.

Выяснилось, что наибольшее число совпадений было у нарциссов. Именно они, согласно выводам ученых, чаще всего верят в рептилоидов и массонов.

Психологи выяснили, что отсутствие критического подхода к информации, излишнее беспокойство о собственной безопасности, болезненное самолюбие, склонность к самоутверждению за чужой счет, присущие фанатам рептилоидов, также являются отличительными чертами нарциссических личностей.

По мнению исследователей, нарциссы также более склонны к политической деятельности, что, в сочетании с верой в теории заговора, может быть опасным для общества.

Дальнейшее изучение особенностей личности конспирологов поможет удежрать их от попыток занять высокий пост и повлиять на жизнь общества.

«Лучшее понимание нарциссической потребности инвестировать в теории заговора необходимо для разрыва связи между двумя этими понятиями, — пишут авторы исследования. — Возможно, необходимо найти способ, который позволит удовлетворить потребность в признании, не повлияв на важные процессы в обществе и государстве».