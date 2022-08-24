Путин попал в свою же ловушку 5 24.08.2022, 14:44

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Владимир Путин

Как провалился план захвата Украины.

Российские власти загнали себя в свою ловушку – заигравшись в российскую пропаганду и создав параллельную реальность, теперь РФ вынуждена на ходу менять правила игры, ведь «спецоперация» в Украине проваливается.

Об этом на «Апостроф TV» рассказал журналист и политик Алексей Мустафин.

По его словам, Путин превзошел советские стандарты пропаганды, и все медиа РФ превратил в сплошную машину пропаганды, сильно искажающую реальность.

«Происходящее в Украине является результатом того, что Путин живет в искаженном им же мире. Он не понимает, что такое Украина, с кем он связался, против кого начал войну и чем эта война завершится для него и России в целом», - подчеркнул политик.

Он отметил, что даже оппозиция России, в том числе и оппозиционное СМИ, достаточно специфичны, поскольку они также находятся в оболочке искаженного мира. Поэтому невозможно понять, где начинается настоящая борьба против режима, а где продолжаются спецоперации власти спецслужб, выступающих под видом плюралистических СМИ и оппозиции.

«Поэтому мы часто видим нарративы роспропаганды, которые подходят для якобы не поддерживающих режим СМИ. Это, в частности, отношение к истории и пониманию места России в мире. Поэтому опасность в том, что даже самые либеральные российские СМИ навязывают нам свою обезображенную картину мира», – подчеркнул журналист.

Мустафин также считает, что, несмотря на сходство российской пропаганды с советской или фашистской, главное ее отличие в том, что в течение шести месяцев войны в Украине она была направлена на убеждение россиян в том, что их не касаются события в мире. Кроме этого, было множество месседжей о том, что никому нельзя верить, все врут, правды нигде нет.

«Поэтому символика «спецоперации» не сильно «зашла» россиянам. Путин рассчитывал, что эта война ограничится небольшими силами, станет далекой для большинства россиян и поэтому то безразличие населения его устраивало. Но Путин не справился с задачей. Поэтому сейчас меняет тактику. Но возникли противоречия. Потому что полгода россиян убеждали что это их не касается, а теперь пытаются мобилизовать и стянуть с диванов», - пояснил эксперт.

Он добавил, что провал Путина как в России, так и в войне с Украиной является следствием именно обезображенной реальности, созданной властями РФ.

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