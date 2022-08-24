На главврача психиатрической больницы в Лидском районе завели дело 3 24.08.2022, 14:45

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Медик был «слишком добр» к родным своих сотрудников.

Прокуратура Лидского района возбудила уголовное дело в отношении главного врача психиатрической больницы — ему инкриминировано превышение служебных полномочий «из личной заинтересованности», сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура установила, что на протяжении двух лет главный врач психиатрической больницы незаконно освобождал от оплаты медицинских услуг по организации индивидуального ухода за гражданами, частично утратившими навыки обслуживания в стационарных условиях, членов семей сотрудников больницы», — говорится в заявлении.

В ведомстве подсчитали, что своим лояльным отношением к родным сотрудников главный врач причинил больнице ущерб на 11,2 тыс. рублей.

На него завели дело по ч.2 ст. 426 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий из личной заинтересованности) Беларуси. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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