ВСУ нанесли удар по скоплению оккупантов на юге 1 24.08.2022, 14:47

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Россияне потеряли и живую силу, и технику.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по скоплению войск РФ на юге Украины, сообщает Оперативное командование «Юг» в «Фейсбуке».

«По результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожены десять рашистов и 12-ти мм миномет. Другие потери доразведываются», - говорится в сообщении.

В Черном море РФ сосредоточила десять кораблей и катеров. Из них четыре носителя ракет типа «Калибр», в том числе один – подводный, с почти тремя десятками ракет.

Украинские военные уничтожили два командных пункта и два склада с боеприпасами в Херсонской области. ВСУ также ликвидировали 23 оккупанта и танк Т-72. Оккупанты дважды атаковали вертолетами позиции ВСУ вдоль линии столкновения.

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