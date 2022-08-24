Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины на $3 миллиарда 3 24.08.2022, 14:56

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фото: reuters

Американский лидер поздравил Украину с Днем независимости.

США выделяют Украине крупнейший пакет военной помощи. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

Американский лидер поздравил Украину с Днем независимости и еще раз напомнил о поддержке со стороны Вашингтона.

«Сегодняшний день - это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью остается - и будет оставаться - суверенным и независимым государством», - отметил Байден.

По случаю праздника Белый дом объявил о крупнейшем пакете военной помощи с начала полномасштабного вторжения. США выделяют около 2,98 млрд долларов через Инициативу содействия безопасности Украины.

Это позволит получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы к ним, беспилотные авиационные комплексы и радары.

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