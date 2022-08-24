В Бобруйске разрушают легендарный «храм Бахуса» 24.08.2022, 15:02

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Его кирпичи уже распродают на интернет-аукционах.

Величественная башня старинного винзавода видна с Бобруйского автовокзала. Гостей города она встречает жизнеутверждающей надписью на латыни «Vinitus Unitis» — «Сообщество виноградарей», сообщает mogilev.media.

Надпись много раз пытались замазать краской еще в советские времена, но не получилось.

Завод был построен в 1897 году и выделяется среди обычной серой промышленной архитектуры импозантностью конструктивных решений.

Помимо архитектурных особенностей он привлекает исследователей тем, что его стены выложены из кирпича четырех других старинных фабрик — братьев Лозинских, Розенберга, Пружининых и Акулича. Об этом свидетельствуют клейма на здании. Кирпич сейчас — объект промысла многочисленных «мародеров», перепродающих его на интернет-площадках, иногда по 15 рублей за штуку.

В советское время завод был загружен полностью. На нем разливали грузинские коньяки и вина. Во времена независимой Беларуси он оказался невостребованным и постепенно приходил в упадок.

Усилия по реанимации предприятия результата не дали. Последняя попытка привлечь инвестора провалилась в 2008 году — проект не прошел многочисленные согласования, и французские виноделы, заинтересовавшиеся было объектом, не стали рисковать.

Юридическое лицо, которому принадлежал завод, ликвидировано. В 2020 году предприятие хотели продать, но безрезультатно. Не взяли винзавод и на баланс горисполкома.

За годы простоя завод превратился в любимый объект для любителей экстремального отдыха. Здесь часто можно встретить игроков в лазертаг, страйкбол, или молодых людей, карабкающихся по конструкциям. Даже фотосессии на развалинах превращаются в захватывающее приключение.

В середине лета 2022 года горожане стали замечать на заводе строительную технику. Одно из старых, интересных зданий завода уже полностью разрушено, и жители города с трепетом переживают, не будет ли полностью уничтожен уникальный, примечательный комплекс, способный придать городу туристический шарм и привлекательность.

Работы на заводе продолжаются и сейчас, а на месте, где днем рычат экскаваторы, по вечерам можно заметить любителей старины, выискивающих в щебне куски драгоценного кирпича.

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