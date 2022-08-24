Советник ОП Украины: Клоунада Лукашенко зафиксирована и будет иметь последствия 6 24.08.2022, 15:01

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У Зеленского ответили на циничное поздравление диктатора.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил белорусскому диктатору Александру Лукашенко, поздравившему Украину с Днем Независимости.

«Похоже, Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против Украины. Поэтому цинично желает мирного неба, пуская по нам смертоносные ракеты», — написал он в Twitter.

По словам Подоляка, «эта клоунада пропитана кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия».

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