Советник ОП Украины: Клоунада Лукашенко зафиксирована и будет иметь последствия

Советник ОП Украины: Клоунада Лукашенко зафиксирована и будет иметь последствия6
- 24.08.2022, 15:01
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У Зеленского ответили на циничное поздравление диктатора.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил белорусскому диктатору Александру Лукашенко, поздравившему Украину с Днем Независимости.
«Похоже, Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против Украины. Поэтому цинично желает мирного неба, пуская по нам смертоносные ракеты», — написал он в Twitter.
По словам Подоляка, «эта клоунада пропитана кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия».