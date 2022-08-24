Пять способов, которыми Украина сражалась и спасла Киев от российских захватчиков 24.08.2022, 15:07

1,686

Украинская оборона превзошла ожидания союзников.

Многомесячное исследование успешной обороны Киева украинскими военными основано на обширных интервью с более чем 100 людьми, в том числе со многими высшими политическими и военными лидерами страны. The Washington Post предоставляет некоторые ключевые выводы:

1. В преддверии войны украинские политические деятели преуменьшали вероятность полномасштабного российского вторжения, но украинские военные вели важные приготовления.

Украинские военные начали готовиться за несколько недель, перемещая технику и персонал с баз в поле — критический шаг, который позволил силам пережить первоначальный шквал российских авиаударов.

Тем не менее, некоторые высокопоставленные руководители украинских вооруженных сил, в том числе командующий, отвечающий за оборону Киева, сомневались, что Россия начнет полномасштабное вторжение, включая штурм столицы, и считали, что боевые действия, вероятно, ограничатся востоком Украины.

2. Россия напрямую и через посредников пыталась добиться капитуляции украинского правительства в первые часы войны.

По словам Ермака, вскоре после начала вторжения заместитель главы администрации Кремля Дмитрий Козак позвонил главе администрации Зеленского Андрею Ермаку и потребовал от Украины капитуляции. Ермак выругался на него и повесил трубку.

Министр обороны Беларуси позвонил своему украинскому коллеге Алексею Резникову и представился эмиссаром министра обороны России Сергея Шойгу. По словам Резникова, белорусский чиновник предложил вести переговоры о капитуляции перед Россией. Резников сказал ему, что единственная капитуляция, которую он будет вести, будет капитуляция Москвы.

3. Президент Украины Владимир Зеленский был не против уйти в отставку или покинуть Киев, если это положит конец войне.

В первые часы войны, когда западные официальные лица призвали его эвакуироваться, Зеленский сказал им, что с радостью уйдет в отставку, если это положит конец войне. Он сказал, что не беспокоится о потере своей должности, но просто считает, что его уход только поможет русским достичь своей цели и ухудшит положение украинцев.

«Я не пытаюсь удержать власть», — сказал Зеленский, объясняя это западным чиновникам. «Если вопрос в том, что я уйду, и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас. Я не для этого пошел в политику — и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну».

Хотя он считал, что некоторые западные чиновники действительно обеспокоены его личной безопасностью, Зеленский также подозревал, что некоторые из его иностранных собеседников просто хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, а его администрация фактически сдалась России.

4. Ермак, глава администрации президента Украины, использовал ужасные фотографии войны, чтобы убедить партнеров.

Ермак сказал, что отправлял фотографии убитых мирных жителей и разрушенных зданий на личные мобильные телефоны высокопоставленных чиновников по всему миру, в том числе Джейку Салливану, советника Белого дома по национальной безопасности, и Карен Донфрид, помощницу госсекретаря по делам Европы и Евразии.

«Признаюсь, это были ужасные фотографии, которые не давали мне спать по ночам», — сказал Ермак. «Девяносто процентов людей, получивших их, отреагировали, перезвонили и начали делать еще больше».

5. За несколько дней в середине марта у украинских сил, оборонявших Киев, почти полностью закончились артиллерийские боеприпасы.

Когда они отразили первоначальную атаку России на Киев, украинские силы начали истощать артиллерийские снаряды советских времен, достигнув критического момента в середине марта.

Поскольку Вашингтон предполагал, что Россия быстро захватит Украину, официальные лица США подготовили систему снабжения переносных вооружений, таких как «Стингеры» и «Джавелины», которые могли быть использованы подпольным сопротивлением, и не сосредоточились на поставке крупного артиллерийского оборудования и боеприпасов. Это вызвало «драку» после того, как украинская оборона превзошла ожидания Вашингтона, сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».