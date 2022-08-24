Американец вытащил из реки «рыбу-бульдога», жившую 90 миллионов лет назад 24.08.2022, 15:14

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Леска зацепилась за предмет, который рыбак сначала посчитал скалой.

Рыбак из штата Небраска, США, во время рыболовных соревнований задел окаменелости доисторической «рыбы-бульдога» в возрасте 90 миллионов лет в реке Миссури, которую идентифицировал геолог.

Об этом рассказали в DailyMail .

Леска рыбака Энди Мура зацепилась за то, что он считал скалой, после чего принес свой каяк, чтобы освободить канат и просто вернулся в свой турнир. Он был убежден, что его находка – это лишь скелет чего-то недавно погибшего.

Однако уникальность окаменелости заметил друг Энди Мура, а затем рыбак связался с армейским инженерным корпусом, контролирующим русло реки. Они попросили фото, чтобы отправить геологу.

Когда геолог прибыл на место происшествия, то буквально выпрыгнул из лодки со словами «Боже мой!», поскольку обнаружил, что это действительно "рыба-бульдог" в возрасте 90 миллионов лет.

Эти вымершие рыбы официально называются Xiphactinus audax, и жили они во время позднего мелового периода. Большая хищная рыба может достигать 6 метров в длину, а ее окаменелости раньше были обнаружены вместе с остатками непереваренной добычи в их желудках.

Окаменелость планируют высушить и выставить в Центре посетителей Льюиса и Кларка в Крофтоне, штат Небраска.

«Вот и самый крутой момент во всей истории – реальные рыбаки поймали доисторическую рыбу», – сказал Мур.

В ноябре 2020 года ранее найденную окаменелость «рыбы-бульдога» продали за 107 100 долларов на Sotheby's.

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