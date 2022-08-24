На Харьковском направлении ВСУ разгромили российский ОМОН 24.08.2022, 15:19

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Ликвидированы десятки оккупантов.

Украинские защитники отбивают атаки врага по всем направлениям. На днях в Харьковской области разгромили российский ОМОН.

Около 30 оккупантов ликвидировали, а еще 40 ранили. Об этом 24 каналу рассказали источники в спецслужбах.

В Генштабе ВСУ сообщили, что у оккупантов не получается удачно наступать. Они несут потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия. Сейчас оккупанты сосредотачивают силы на том, чтобы захватить Донецкую область. Также хотят удержать оккупированные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и восстановить боеспособность подразделений.

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