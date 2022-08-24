Впервые за последние 20 лет евро в Беларуси стоит дешевле доллара 24.08.2022, 15:21

Надолго ли это?

Впервые за последние двадцать лет на белорусском валютном рынке евро покупается и продается дешевле доллара. Из-за этого у многих возникают вопросы: что послужило причиной, как долго может сохраняться такое соотношение европейской валюты и «американца», а также что делать в этой ситуации владельцам евро. Финансовый аналитик Михаил Грачев для myfin.by прогнозирует, что будет дальше с курсом евро.

На вопрос, что делать в нынешней ситуации, когда курс евро упал ниже доллара, Михаил Грачев советует «не пытаться бежать впереди паровоза».

— Как платежному средству евро ничто не угрожает, кроме текущей инфляции в еврозоне. Компенсировать инфляционные потери можно, как вариант, размещением средств на депозите или перевести наличные евро в доллары США. Рано или поздно картинка может поменяться. Ну, а если вы планируете покупки в соседних странах в евро, то в пересчете на белорусские рубли они станут дешевле. Так что и из этой ситуации можно извлечь свою выгоду.

Падение евро — это надолго?

— Происходящее на валютном рынке снижение валютной пары EUR/USD ниже паритета носит, вероятнее всего, долгосрочный характер. Насколько долго? Зависит от того, сколько времени понадобится экономике еврозоны и Евросоюза для выхода из надвигающейся рецессии, — считает аналитик.

К слову, на то на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи евро подорожал, но он по-прежнему дешевле, чем доллар. При этом в обменниках самый выгодный курс продажи банками доллара — 2,52 рубля («Банк БелВЭБ», «Альфа-Банк», «Беларусбанк»), а евро — 2,51 рубля («Альфа-Банк», «Беларусбанк», «Белинвестбанк»).

— Налицо все признаки экономического спада, который в условиях продолжающейся военной операции и энергетического кризиса грозит затянуться как минимум на ближайшие полгода-год. Инфляция в некоторых странах Евросоюза перешагнула 20%-й барьер, цены на топливо и газ на исторических максимумах. Плюс ко всему прочему, европейский Центробанк не торопится повышать процентную ставку, что увеличивает разрыв в монетарной политике ЕЦБ и иных регуляторов (ФРС, Банк Англии и прочие), которые более гибкие в принятии решений. ЕЦБ не может позволить себе такой роскоши, поскольку, кроме развитых экономик Германии и Франции, в зоне евро есть еще Греция, Испания и другие страны, для которых повышение ставки обернется непомерным ростом обслуживания внешнего долга.

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