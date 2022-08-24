Пилите, Шура, пилите Телеграм-канал «Серпом По»

24.08.2022, 15:29

Шойгу производит жалкое впечатление.

Министр обороны РФ Шойгу выступил с оправданиями своих неудач в ходе «спецоперации» Путина в Украине.

Перед лицом министров обороны ШОС Шойгу объяснил «замедление темпов наступления» тем, что «делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан».

Ну да: 5587 убитых, 7890 раненных (ООН).

При этом, в некотором противоречии с тем, что Шойгу утверждал ранее о том, что западное оружие не оказало существенного влияния на ситуацию, он сообщил, что «США и их союзники продолжают накачку Украины оружием, что увеличивает количество жертв и затягивает конфликт».

Все это производит жалкое впечатление. Произносить такие речи перед лицом профессионалов – выставлять себя клоуном. Ведь понятно, что российская армия в Украине столкнулась с неожиданно серьезным сопротивлением ВСУ и украинского общества. Кроме того, уровень поддержки Украины странами НАТО российским руководством был серьезно недооценен.

Но, видимо, Шойгу нравится исполнять роль Паниковского при упертом Шуре Балаганове.

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