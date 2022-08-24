В Индии уволили трех офицеров за случайный пуск ракеты по Пакистану 7 24.08.2022, 15:41

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Этот тип ракет способен нести ядерный боезаряд.

Военно-воздушные силы Индии заявили, что правительство уволило трех офицеров за случайный пуск ракеты по Пакистану в марте, сообщает CNN.

Инцидент остался без серьезных последствий только потому, что обошлось без человеческих жертв.

«Следственный суд, созданный для установления обстоятельств дела, установил, что к случайному пуску ракеты привело отклонение трех офицеров от штатного порядка действий», — говорится в сообщении ВВС.

В нем говорится, что правительство уволило трех офицеров с немедленным вступлением в силу во вторник.

BrahMos — крылатая ракета, способная нанести ядерный удар, — была запущена 9 марта, что побудило Пакистан потребовать от Нью-Дели информации о действующих механизмах безопасности для предотвращения случайных пусков.

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