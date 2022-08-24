Сколько стоит собрать ребенка в школу в Беларуси, Литве, Польше и Грузии? 3 24.08.2022, 16:00

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Совсем близко 1 сентября и начало нового учебного года.

Самые актуальные вопросы для родителей сейчас – где приобрести нужные в школе вещи, сколько они стоят и как сэкономить. Журналисты belsat.eu поговорили о подготовке к учебе не только с теми, кто отдает детей в школу в Беларуси, но и с белорусами в Литве, Польше, Грузии.

Беларусь: «Белый верх, черный низ», школьная форма, эмблемы

В Беларуси сборы в школу начинаются уже с середины июля – в это время открываются школьные базары, учебные заведения выдают родителям списки того, что нужно приобрести. О нынешних ценах на школьные вещи «Белсат» пообщался с двумя бобруйчанами – мамами первоклассников.

У Екатерины в первый класс идет дочь. Женщина рассказывает, что в их школе уже объявили: девочке нужно будет носить «белый верх, черный низ», можно надевать брюки или юбку с блузкой, платье, сарафан с блузкой.

«У нас так решили с формой, особенный костюм не надо приобретать, – говорит Екатерина. – Вообще сейчас даже в одном городе в каждой школе свои требования к форме. А еще будет свой значок с номером школы. Как он будет выглядеть, пока неизвестно, а также, как и сколько за него придется заплатить».

На комплект одежды для дочери Екатерина потратила 143 рубля: брюки стоили 30 рублей, блузка – 28, сарафан – 45, туфли – 40. За сменную обувь бобруйчанка отдала 25 рублей, кроссовки на физкультуру приобрела за 30 и спортивный костюм – за 50 рублей. Всего за самую необходимую одежду наша собеседница заплатила 248 рублей. Это почти 100 евро по нынешнему курсу.

«Такая сумма получилась даже с учетом того, что я старалась приобретать недорогие вещи, по средним ценам, – отмечает Екатерина. – Нам много чего отдали друзья. Например, тот же стол для домашней работы, который стоит рублей 200. Если бы нам все пришлось покупать, вышло бы намного дороже».

В «продленку» – свое постельное белье

Еще около 30 рублей ушло на канцелярские товары: ручки, карандаши, краски, альбом для рисования, фломастеры, тетради, пластилин, 45 рублей – на рюкзак.

«Более 300 рублей я уже потратила, – говорит женщина. – А еще нужно добавить на букет к 1 сентября – рассчитываю, что не более 20 рублей. Еще моя дочь будет ходить в «продленку», и говорят, что там нужно покупать постельное белье для детей. Точно пока не знаю, но если понадобится, то это еще 60 рублей. Также в «продленке» нужно будет приобрести раскраски. И за обеды – школьный и дополнительный в «продленке» нужно будет платить, но цену скажут только в начале учебного года. Таким образом набегает еще около 150 евро.

Елена в этом году собирает в первый класс сына. Знакомых, которые могли бы поделиться вещами для школьника, у женщины нет, все пришлось приобретать самой. Всего бобруйчанка потратила почти тысячу рублей (около 400 евро).

«Из одежды мы купили два костюма – за 97 и за 125 рублей, бабочку за 3 рубля, обычный галстук за 10. рубашка стоила 26 рублей, джемпер – 30, брюки – 65, туфли – 35, за комплект маек, белья, носков, спортивный костюм заплатили 190 рублей. Всего на одежду понадобился 581 рубль», – подсчитала Елена.

За тетради и ручки женщина отдала 12 рублей. Рюкзак приобрела за 50, стол и лампу для занятий дома – за 230.

Все расходы на сегодняшний день у Елены составляют 873 рубля. А еще не все куплено из канцелярских принадлежностей, плюс цветы на 1 сентября.

Польша: 300 злотых на «хороший старт» школьного года

Андрей с семьей живет в Польше под Гданьском уже четыре года, и теперь они с женой отдают старшую дочь уже в четвертый класс, сын последний год ходит в садик. В первый класс дочь Андрея тоже пошла в Польше. Рассказывая нам о нынешних ценах, мужчина сравнивает их с затратами на первоклассника.

«Самое главное, о чем нужно знать родителям, которые планируют переехать в Польшу и отдать здесь ребенка в школу, – если есть вид на жительство, можно рассчитывать на материальную помощь от государства – на так называемую программу «хороший старт». Каждому школьнику раз в год выплачивается 300 злотых (63 евро), – говорит Андрей. – Это ощутимая сумма, и благодаря ей сборы в школу не так сильно бьют по кошельку. Кроме того, если материальное положение очень тяжелое, если многодетная семья, можно обращаться за дополнительной помощью. Кроме того, в начальной школе в Польше родителям не нужно платить за учебники – они бесплатные».

По словам Андрея, если собирать ребенка в школу в Польше с нуля, то нужно готовиться отдать не менее 1000 злотых, а то и больше. Это примерно 210 евро.

«Когда мы собирали дочь в первый класс, у нас ушло около 1200 злотых (250 евро), – отмечает мужчина. – В этом году уже проще, так как не все нужно покупать. Мы сделали ревизию вещей, которые у нас есть, например, рюкзак еще вполне хороший, посмотрели, что новый стоит 250 злотых( более 50 евро), и решили, что в этом году еще можно походить со старым».

«Когда видишь 1 сентября ребенка с цветами – это эмигрант из Беларуси или Украины»

Понадобилось приобрести канцелярские принадлежности, кое-что из одежды.

«Школьной формы здесь нет, каких-то особых требований к внешнему виду не предъявляют. В целом же замечаю, что поляки одевают детей в школу довольно просто, – говорит Андрей. — Мы в этом году за одежду отдали около 400 злотых. На канцелярские принадлежности вроде тетрадей, карандашей, пенала ушло около 200 злотых. Всего потратили примерно 600 злотых».

Цветы на 1 сентября семья Андрея покупать не будет.

«Если ты в Польше видишь 1 сентября ребенка с цветами, а еще и торжественно одетого – это точно ребенок эмигрантов из Беларуси или Украины, – отмечает мужчина. – Ведь здесь нет такой традиции. В первый школьный день родители просто нормально, аккуратно одевают детей, без какого-то там официоза, чаще всего не покупают цветов.

Обучение в государственных школах в Польше бесплатное. Оплачивать приходится только обеды – 4,50 злотого в день (менее 1 евро), в месяц примерно 70 злотых (около 15 евро).

«На эту сумму дают первое, второе, компот или сок. А еще бесплатно уже сама школа выдает ежедневно фрукты, или овощи, или молоко, творожки, – отмечает Андрей. – В течение школьного года никаких поборов у нас нет, на шторы и т.п. сдавать не просят. Хотя родительский комитет может организовать так называемую классную кассу. В первой школе мы так скидывались по 10-20 злотых на подарки для детей на праздники, а в прошлой – ежемесячно сдавали по 40 злотых, и за них руководитель комитета организовывал для детей экскурсии. То есть эти деньги идут исключительно на детей, а не на ремонт классов.

Литва: «В магазинах вообще нет одежды, похожей на школьную форму»

В Литве, чтобы собрать в школу первоклассника, потребуется не менее 300 евро, говорит Ольга, которая собирает в этом году в школу сына.

«Мы старались не покупать очень дорогой одежды, обуви, ведь в школе и так все быстро сносится и попортится, но все равно у нас вышло примерно 330 евро, – говорит женщина. – Большая часть этой суммы – это одежда, обувь, сменная обувь, спортивная, спортивная форма – около 200 евро.

На канцелярские принадлежности у Ольги ушло около 30 евро, на рюкзак – 50, на тетради, нужные для учебы, – тоже около 50 евро.

Другая наша собеседница, Надежда, также в этом году отдает своих детей в школу в Литве, но не в первый класс. Женщина говорит, что сильно тратиться не пришлось, так как многое осталось с прошлого года. Большинство же из того, что нужно, приобрели еще в начале лета. Теперь же закупают еще немного одежды и канцелярские принадлежности.

Канцелярские сейчас очень дешевые, – отмечает белоруска. – Тетради на 16 листов – 32-40 евроцентов, рюкзаки – 10-20 евро, карандаши цветные – 1,80 евро, набор канцелярских предметов: линейка, карандаши, ножницы, маркер – 1,30 евро, ручки – 29 евроцентов.

Найти в вильнюсских магазинах что-то в деловом стиле для школьников почти невозможно, отмечает Надежда.

«Была в «Акрополисе». Здесь в принципе не продается ничего такого, что мы называем школьной формой, – отмечает женщина. – Я только в «HM» нашла пару рубашек и свитшотов и что-то похожее на школьное платье. Даже обувь – все спортивное, ничего похожего на туфли для мальчика я не нашла. Цены: в сетях вроде «Pepco», «Sinsay» или «HM» джинсы – от 7 до 15 евро, спортивные костюмы – 15-20 евро, обувь (кеды, кроссовки, сандалии, тапочки) – 7-20 евро».

Сейчас повсюду скидки, отмечает Надежда, однако ажиотажа в магазинах нет.

Во время разговоров с мамами из разных стран у нас сложилось впечатление, что наибольший ажиотаж вокруг школьных товаров – в Беларуси. Он начинается с середины июля и заканчивается только в середине сентября, когда родители докупят то, что не успели перед началом учебного года. В то же время беларусы, которые сейчас живут в Польше или Литве, еще в середине августа говорили, что пока ничего не могут рассказать о ценах, так как ничего не покупали. Чувствуется, что за границей родители больше расслаблены, о чем говорит также Елена, дочь которой пойдет в этом году в первый класс в Грузии.

Грузия: ноутбук каждому первокласснику

Елена отдает свою дочь в частную грузинско-американскую школу в Батуми. Пытались устроить в бесплатную государственную, но не хватило мест в русскоязычном секторе. В грузинско-американской школе обучение на грузинском и углубленное изучение английского. Семья Елены — уже год в Батуми, дочь в садике начала учить грузинский, уже умеет читать и писать на нем.

Обучение в грузинско-американской школе стоит 200 долларов в месяц, за весь учебный год – 2000 долларов. Оплачивать можно за три этапа. Если же внести сразу всю сумму, то будет скидка на 200 долларов, и общая сумма выйдет 1800 долларов.

«В эти деньги входит питание, школьная форма, которую выдает школа, и дополнительные два кружка, – рассказывает Елена. – Отдельно нам нужно оплатить учебники по английскому языку, которые заказывают на каждого ученика. Стоить это будет около 200 лари – чуть меньше 100 долларов. Больше пока что не говорили за что-то платить. И я ничего и не покупала. Не знаю даже, будет ли нужен рюкзак, поэтому его пока не приобретали, ведь здесь в школах первоклассникам выдают ноутбуки, и по сути не нужно носить с собой огромное количество книг. Канцелярские не покупала тоже, так как не знаю еще, что будет нужно.

Елена очень довольна школой и стоимостью обучения в ней, подчеркивает, что в Беларуси за такие деньги частную школу не найдешь – обучение у белорусских намного дороже. В Беларуси Елена собирала в школу старшего сына, и отмечает, что это было намного сложнее и отнимало больше времени и нервов.

«А теперь так вообще, когда ввели школьную форму, какие-то эмблемы попридумывали, и на это еще и деньги надо сдавать. Я общаюсь с подругами из Беларуси, которые собирают детей в первый класс. Они за голову берутся – где что купить, где хорошая школьная одежда и т.п., – говорит женщина. – Я вспоминаю свой опыт тоже, и понимаю, что в Грузии проще и дешевле. Ведь если бы мы пошли в обычную государственную школу, то купить бы пришлось только ручки, тетради, может, еще что-то из канцелярских. И все. Но даже и относительно частной школы я слушаю подруг из Беларуси и думаю: слава Богу, я заплатила деньги, и мне больше ничего не надо делать, куда-то бегать, по школьным базарам что-то искать. В Грузии главное – чтобы место в школе было, а больше пока никаких проблем со школой не вижу».

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