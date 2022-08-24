За полгода Украина уничтожила российской военной техники на $16,6 миллиардов 6 24.08.2022, 16:03

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Инфографика от Forbes.

За время войны враг потерял около 2000 танков, 234 самолета и 15 кораблей. Forbes подсчитал, сколько стоила уничтоженная Украиной техника и какие потери были самыми болезненными.

За шесть месяцев в Украине россияне лишились 12 142 единиц техники на $16,56 млрд без учета ракет.

Наибольшей потерей армии РФ стал флагман Черноморского флота с мощным вооружением – ракетный крейсер «Москва» стоимостью $750 млн. 13 апреля украинские ракеты «Нептун» нанесли удары по «Москве» – на следующий день флагман пошел ко дну.

Кроме «Москвы» на острове Змеиный и в окрестных водах Украина уничтожила российскую технику и суда на $165 млн. Среди них восемь зенитных комплексов типов «Тор», «Панцирь» и «Стрела» общей стоимостью более $100 млн.

До затопления «Москвы» самой дорогостоящей потерей россиян был большой десантный самолет Ил-76 за $86 млн, который силы ПВО сбили в конце февраля в небе над Васильковом Киевской области.

Третьим по стоимости стал большой десантный корабль «Саратов» за $75 млн. Украинская армия нанесла удары по кораблю, когда он находился в порту оккупированного Бердянска – доставлял туда военную технику.

Топ-10 наибольших потерь россиян за единицу:

ракетный крейсер «Москва» – $750 млн;

самолет Ил-76 – $86 млн;

десантный корабль «Саратов» – $75 млн;

самолет Су-30СМ – $50 млн;

самолет Су-34 – $40 млн;

самолет Су-35 – $32 млн;

самолет Ил-22ПП – $30 млн;

ЗРК «Тор-М2» – $25 млн;

судно «Василий Бех» – $21 млн;

ОТРК «Искандер» – $21 млн.

Взрывы на военном аэродроме Саки в Крыму 9 августа одномоментно уничтожили девять военных самолетов РФ, сообщили в Генштабе. Это стало наибольшей потерей авиации РФ в течение дня не только в ходе войны в Украине, но и со времен Второй мировой.

В числе уничтоженной авиатехники – истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МР ориентировочно на $230 млн. На аэродроме находился также большой десантный самолет Ил-76, но, вероятно, он успел улететь до начала взрывов.

Россия назвала официальной причиной пожара халатность сотрудников аэродрома. СМИ считают, что, вероятнее всего, взрывы стали результатом украинской диверсии. Киев официально не подтверждал свою причастность.

В общей сложности Россия потеряла 234 самолета на $5,3 млрд – это стало наиболее весомой частью (32,1%) в общих потерях армии РФ.

Стоимость российской техники, которую РФ чаще всего использует в Украине

Танк Т-72 – $0,5 млн

Танк Т-90 – $4 млн

Forbes не включал в оценку потерь стоимость ракет, выпущенных Россией по Украине либо сбитых. Их точное количество подсчитать сложно. Только за первые два месяца войны РФ применила около 1300 ракет, сообщили в Генштабе. Их стоимость Forbes оценил в $7,5 млрд.

Сразу после вторжения Кремль активно использовал более дорогие и точные ракеты типа «Калибр» и ракетные комплексы «Искандер». Но уже в середине лета стал переходить к старым образцам. ТРЦ «Амстор» в Кременчуге, жилой дом и база отдыха в Сергеевке были уничтожены с помощью советской ракеты Х-22. Они настолько неточные, что при их использовании избежать жертв среди мирных жителей практически невозможно.

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