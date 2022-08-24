Хренин снова поддержал агрессию России в отношении Украины 22 24.08.2022, 16:09

8,794

Виктор Хренин

Фото: «Гродзенская праўда», grodnonews.by

При этом он высказал желание восстановить «мосты доверия».

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в очередной раз заявил о всесторонней поддержке так называемой российской специальной военной операции в Украине. Об этом он сказал сегодня на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

«Мы понимаем, что Беларусь находится в эпицентре противостояния. И мы сделали свой выбор — это всесторонняя поддержка нашего стратегического союзника, России, которая проводит специальную военную операцию в Украине, ставшей форпостом навязанной крайне агрессивной политики и разменной монетой в руках своих евроатлантических кураторов», — заявил министр. Его слова цитирует БелТА.

При этом он отметил, что Беларусь не отказывается от политики «урегулирования любых конфликтов мирным путем, восстановления «мостов доверия» и возобновления разрушенных связей».

Ранее Виктор Хренин заявил, что поддержка режимом Лукашенко России, которая начала агрессию против Украины, стала превентивной реакцией на военную угрозу со стороны Запада.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».