Хренин снова поддержал агрессию России в отношении Украины

Хренин снова поддержал агрессию России в отношении Украины22
- 24.08.2022, 16:09
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При этом он высказал желание восстановить «мосты доверия».
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в очередной раз заявил о всесторонней поддержке так называемой российской специальной военной операции в Украине. Об этом он сказал сегодня на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
«Мы понимаем, что Беларусь находится в эпицентре противостояния. И мы сделали свой выбор — это всесторонняя поддержка нашего стратегического союзника, России, которая проводит специальную военную операцию в Украине, ставшей форпостом навязанной крайне агрессивной политики и разменной монетой в руках своих евроатлантических кураторов», — заявил министр. Его слова цитирует БелТА.
При этом он отметил, что Беларусь не отказывается от политики «урегулирования любых конфликтов мирным путем, восстановления «мостов доверия» и возобновления разрушенных связей».
Ранее Виктор Хренин заявил, что поддержка режимом Лукашенко России, которая начала агрессию против Украины, стала превентивной реакцией на военную угрозу со стороны Запада.