Неоимперии как вызов для международного порядка 1 Владимир Фесенко

24.08.2022, 16:17

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Владимир Фесенко

В мире возникла новая и очень неоднозначная тенденция.

Наше внимание, по понятным причинам, сосредоточено на российской войне против Украины. Но анализ международной ситуации за последние 10 лет показывает, что возникла новая и очень неоднозначная тенденция. Появился новый феномен – «неоимперии», под которыми можно понимать крупные государства, обладающие достаточно большим военно-политическим и экономическим потенциалом, и стремящиеся к прямой или косвенной территориальной экспансии (расширению своего геополитического влияния) путем использования права силы.

Россия в данном случае просто наиболее очевидный пример, в силу агрессивности ее поведения. Но в такой же парадигме, хотя и в более латентной форме, действуют и ряд других государств – Китай, Турция и Иран.

В отличие от классических империй, неоимперии заявляют о своем особом праве на влияние, а то и на непрямой контроль над сферой своих исключительных интересов: Россия – над постсоветским пространством и так называемым «русским миром»; Турция претендует на лидерство в «Тюркском мире», а Иран – на влияние в странах, где проживают «мусульмане-шииты». Более сложная и гибкая конструкция международного влияния (преимущественно экономического, но отчасти и политического) у Китая – это глобальный межгосударственный проект экономического сотрудничества и развития инфраструктуры «Один пояс – один путь» (при ведущей и определяющей роли Китая). Также следует отметить, что для неоимперий характерны авторитарные (или полуавторитарные) политические режимы.

Если бы воздействие неоимперий на «сферы влияния», которые они сами же и определили, было только с помощью «мягкой силы» (soft power), то не было бы и особых проблем.

Но неоимперии все чаще стали использовать «право силы», причем в своей крайней форме – военной

Иран поддерживает шиитские военные группировки в различных странах мира. Россия в 2008 г. напала на Грузию, в 2014 г. захватила украинский Крым и развязала прокси-войну на Донбассе, затем использовала свои вооруженные силы в войне в Сирии, а 24 февраля 2022 г. развернула полномасштабную кровавую войну против Украины. Турция проводит военную спецоперацию на севере Сирии, а Китай заявляет о возможности военного решения «тайванськой проблемы».

Дурной пример, который показывает путинская россия, становится заразительным. Использование права силы разрушает мировой порядок, основанный на международном праве. Но это далеко не единственная проблема, которая возникает из-за силовых действий неоимперий. На жестокую войну России против Украины Запад ответил масштабными санкциями против России и поддержкой Украины. Фактически между Западным (демократическим) миром и Россией началась новая Холодная война. А торговая война между США и Китаем, которая началась еще при Трампе, в связи с обострением «тайванськой проблемы» грозит перерасти в военно-политическое противостояние между двумя этими сверхдержавами.

Появляется риск столкновения государств, обладающих ядерным оружием

Но даже если дело не дойдет до прямого военного столкновения, может возникнуть системное и долговременное противостояние между Западным (демократическим) миром и группой неоимперий, опирающихся на авторитарные системы власти и соответствующие политические ценности. А это может привести к разрушению (хотя бы частичному) международной экономической системы, сложившейся в результате процессов глобализации. В случае системного противостояния каждый из конфликтующих политических лагерей будет выстраивать свою систему логистики и поставок стратегически значимых ресурсов, чтобы не зависеть от потенциального противника. А это чревато большими проблемами для международной экономики, которая и так уже оказалась под ударом вследствие пандемии Covid-19 и войны России против Украины.

Очень серьезные проблемы могут возникнуть при этом как минимум для двух неоимперий – для Китая и Турции. Обе страны активно и масштабно включены в процессы экономической глобализации, особенно Китай. Впечатляющий экономический подъем Китая в последние 40 лет происходил именно за счет эффективного включения в международную торговлю. Активное экономическое развитие Турции в значительной мере происходило также за счет активизации связей с западными странами, прежде всего с Евросоюзом.

Парадокс нынешней ситуации для Китая и Турции заключается в противоречии между их великодержавными (неоимперскими) геополитическими амбициями и экономическими интересами. Схожая ситуация ранее была и для России. Но Путин сделал однозначный выбор в пользу имперского реваншизма. А вот какой выбор сделают Китай и Турция – вопрос пока открытый. Более оптимальная стратегия для них – сохранение динамичного баланса между геополитическими амбициями (но в умеренной форме) и получением выгоды от активного участия в глобальной экономической системе. Выбор в пользу великодержавия и использования насильственных методов в международной политике неизбежно приведет к экономическим потерям для этих стран.

Дальнейшее развитие международной ситуации зависит от исхода войны России против Украины, и от выбора, который сделают Китай и Турция.

В заключение напомню об историческом опыте. Мир уже переживал попытку реванша неоимперий – во время Второй мировой войны. Собственно та война и началась вследствие великодержавных завоевательных амбиций тогдашних неоимперий. И мы помним, чем это закончилось. И нынешним неоимпериям об этом не стоит забывать.

Владимир Фесенко, Facebook

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