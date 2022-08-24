Андрей Санников: В Беларуси Герд Гройне занимает свое особое место 24.08.2022, 16:26

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Андрей Санников

В революции 2020 года есть и его немалый вклад.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников на своей странице в «Фейсбуке» вспоминает президента Института международной помощи и солидарности (IFIAS), друга Беларуси Герда Гройне:

— До сих пор шокирует мысль, что Герда Гройне больше нет с нами. Еще больнее осознавать, что прошло 10 лет после его внезапной смерти 24 августа 2012 года.

Эти факты действительно трудно переварить, потому что живы его дела, его друзья, его идеи, которых множество.

Он был известен во всем мире (буквально!) как правозащитник и антивоенный активист. Однако, прежде всего, он был замечательным человеком, преданным своему делу, готовый всегда помогать людям, не жалеющим сил для продвижения демократии и человеческого достоинства во многих уголках нашей планеты.

В Беларуси Герд Гройне занимает свое особое место, его помнят многие, у него осталось много друзей.

Я горжусь и рад тому, что мы стали друзьями с самой первой встречи в начале 1998 года и с тех пор разделили много хороших и не очень радостных моментов в истории моей страны.

Герд обладал очень нужным в то время в Беларуси опытом: он хорошо знал, как организовывать массовые митинги и поддерживать на них необходимый порядок. Он был известен своим активным участием в организации антивоенных демонстраций в родной Германии, в которых участвовало более миллиона человек. Он также знал, как вести себя с западными правительственными чиновниками и депутатами Европарламента, и его советы по этим и другим не менее важным вопросам были бесценны.

Когда я думаю о Герде, после всех этих лет, меня до сих пор удивляет, как много он сделал для нас, для демократического движения моей страны, и в то же время я понимаю, особенно сегодня, когда люди склонны хвастаться своими воображаемыми достижениями, каким скромным он был, помогая нам и не выпячивая свою собственную роль и значимость.

Герд был человеком действия. Если ему нравилась идея и он считал ее полезной, он моментально брался за ее реализацию. Так было с офисом «Хартии’97» в Брюсселе. Мы впервые встретились на какой-то конференции, поговорили где-то около часа, и через месяц в Брюсселе на базе IFIAS (Институт международной помощи и солидарности), который Герд только что создал в Бельгии, открылся офис «Хартии». Офис, который зарубежная пресса тут же назвала альтернативным посольством Беларуси, был открыт для всех белорусских демократических групп и многие пользовались его услугами.

Герд был неутомим в работе для Беларуси. Он установил тесные отношения со всеми важными центрами международной политики в Брюсселе: Евросоюзом, НАТО, профсоюзами, международной прессой. Он издавал регулярный бюллетень, информирующий международное сообщество о событиях в Беларуси, работал с депутатами Европарламента над резолюциями, осуждающими режим Лукашенко, организовывал всевозможные мероприятия, в том числе культурные, для продвижения Беларуси на международном уровне, помогал делегациям оппозиции с их программами в Брюсселе... Его львиная грива и длинный красный шарф были видны на каждой демонстрации у Европарламента в поддержку демократии в Беларуси. Центр Хартии’97/ИФАС заложил прочные основы международного непризнания демократической легитимности Лукашенко и его режима.

16 октября 2005 года борцы за свободу объявили первый День солидарности с Беларусью, призвав белорусов вечером выключить свет в своих домах и зажечь в этот день свечи в память об убитых режимом Лукашенко. Герд был в моей квартире, и мы считали зажженные свечи в соседних домах. Герд особенно обрадовался, увидев несколько зажженных свечей в окнах многоквартирного дома, где жили сотрудники КГБ. «Может быть, те ребята из белорусского посольства, которые ведут слежку за мной в Брюсселе, когда-нибудь тоже зажгут свечи», - сказал он.

И, конечно, я помню, как я возил Герда к Николаю Статкевичу, когда тот отбывал один из своих многочисленных сроков. Тогда это была так называемая «химия». Мы побывали у него в доме его отца в Барановичах, где Коле разрешили находиться после того, как он заканчивал свою ежедневную принудительную работу. Это было рискованно, за нами демонстративно следовали машины гэбешников, несколько раз останавливали, тем не менее нам удалось провести некоторое время с самым известным узником совести и настоящим политическим лидером Беларуси. Сегодня Николай Статкевич в очередной раз находится в тюрьме, брошенной туда звериной нелегитимной хунтой.

Это так несправедливо, что Герда больше нет рядом, чтобы поделиться с нами своей мудростью и дать своевременный практический совет...

Он был бы очень рад увидеть начало белорусской революции в 2020 году и сегодня делал бы все возможное, чтобы помочь Беларуси и ее политзаключенным, твердо веря, что наша страна получит то, что заслуживает: свободу. В этой революции есть и его немалый вклад.

На днях жена Герда Сьюзен написала мне: «Я ясно вижу связь между войной в Украине и фактическим рабством, в котором Россия держит лукашенковскую Беларусь, и то, как это может стать решающим фактором для возможных действий, Путина. Я боюсь, что Путин может также использовать Беларусь как поставщика новых солдат в скором времени, когда их собственная молодежь начнет все больше сопротивляться призыву. Иногда мне интересно, что сказал бы на все это Герд, убежденный пацифист, признал бы он необходимость вооруженного сопротивления российской агрессии?»

Будь уверена, дорогая Сюзана, Герд полностью поддержал бы борьбу украинцев за свою страну против российских агрессоров и продолжил бы поддерживать нас в нашей борьбе против пособника Путина и соучастника агрессии, Лукашенко.

Пацифизм не работает, когда зло убивает человека. Свобода, человеческое достоинство, независимость страны были для Герда Гройне высшим ценностями. Вот почему то, что он делал, было так важно для многих людей.

Дорогой Герд, тебя никогда не забудут в Беларуси, никогда не забудут белорусы.

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