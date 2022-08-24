Фастфуд все дороже: растущие на бургеры цены шокируют белорусов 24.08.2022, 16:35

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Некоторые позиции подорожали более чем на 23%.

Портал Tochka.by подсчитал, как всего за лето изменились цены на еду в ресторанах быстрого питания. Рост внушительный по многим позициям.

С одной стороны – удивляться нечему. В Беларуси рост цен бьет рекорды. К такой скорости увеличения стоимости товаров и услуг было не готово даже правительство, заложившее в прогноз 2022 года индекс потребительских цен на уровне 6%. А здесь уже по итогам июля (в сравнении с декабрем 2021 года) +13,7%. А что будет дальше?

Логично, раз растут цены в магазинах, то почему не должны расти цены в заведениях общепита, к которым относятся рестораны быстрого питания?

Эксперты поясняют – увеличение стоимости случилось из-за подорожания продуктов. Вслед за закупочной ценой поднимается и розничная. Плюс рост цен на энергоносители, некоторое изменение логистических цепочек.

Журналисты сравнили цены на фастфуд в мае и в августе. И вот как они изменились за полных три месяца.

Бургерная инфляция

Немного забегаем вперед – в «плюсе» по ценам оказались все основные бренды фастфуда, присутствующие на рынке Беларуси. Бургерную инфляцию не обуздал никто из них, хотя некоторые из игроков старались сбить цены.

Вот что я люблю?

В сравнении с маем в августе основные позиции в белорусских ресторанах McDonald’s приросли в цене. Нулевой рост показала картошка фри и соусы. Из выбранных позиций больше всех подрос в цене кофе, а меньше всего – Биг Тейсти.

Воппер по цене килограмма мяса

Burger King старается удержать цены на некоторые позиции, но на другие – рост с двухзначными цифрами.

Крылышки (стандартная порция) потяжелели по стоимости более чем на 23%, не дешевеют и фирменные бургеры – вопперы.

Зато сеть ресторанов быстрого питания проводит акции «меню за 2 рубля». За счет чего удалось солидно сбросить цену на популярный гамбургер – минус 25%.

Полковник Сандерс «раскурячил» цены

Больнее всего по карману любителей KFC ударило подорожание чизбургера, да и в целом эта сеть ресторанов быстрого питания оказалась самой быстрорастущей по среднему чеку.

Все дороже и дороже

Для составления индекса роста цен на фастфуд взят одинаковый набор продуктов для обеда. Стоимость каждого товара и общая сумма указана по данным на конец августа. Рост цен указан в сравнении с началом мая.

Исходя из расчетов, в среднем стандартный набор фастфуда (небольшой сэндвич, картофель и горячий напиток) в Беларуси за лето (по данным на 21 августа от трех крупных сетей ресторанов быстрого питания) подорожал на 3,29%.

Самый значимый вклад в повышении цен на фастфуд внес KFC. На удивление Burger King демонстрирует стойкость и даже удешевление среднего чека. Правда, связано это с тем, что сейчас сеть проводит акцию «меню за 2 рубля» на некоторые позиции, куда также попал гамбургер.

Перегрев цен

Рост цен на фастфуд закономерен в ситуации, когда на потребительском рынке наблюдаются признаки так называемого перегрева. Самая чувствительная ситуация сложилась с ценами на продовольствие, на которое белорусы тратят в среднем 40% своей зарплаты. Стоимость продуктов питания с начала 2022 года выросла на 13,5%.

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