Офицер ВСУ: У России нет возможности зафиксировать линию фронта 1 24.08.2022, 16:34

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Украинцы не прекратят попытки контрнаступления.

Россия не может создать условия, чтобы зафиксировать действующую линию фронта и заставить к этому Украину.

Об этом в эфире «Еспресо» сказал офицер Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов.

«Зафиксировать линию фронта - цель невыполнимая. Они, которые собираются поддерживать такую интенсивность конфликта на протяжении нескольких лет? Это невозможно. Украинцы не прекратят попытки контрнаступления. К этому никто не может заставить. Идет активная фаза конфликта, украинская армия давит на разных направлениях, улучшает свои возможности для контрнаступления», - считает он.

По его мнению, сложная зима не остановит помощь Украине.

«А что они остановят? Поставки Украине оружия, которое уже выделено, оплачено и сейчас едет? Нет. Они меня остановят как действующего военнослужащего ВСУ? Нет. Они остановят попытку украинцев деоккупировать те или иные территории? Не остановят. но не заберет стратегическую цель или возможности. Я не считаю, что сейчас можно остановить или заморозить боевые действия. Это возможно, когда две стороны абсолютно иссякли. не могут наращивать собственный потенциал или считают, что сейчас им нужно просто разойтись», - сказал офицер.

Трегубов считает, что сейчас нет такого момента и нет у россиян возможности спровоцировать его.

«Заставить нас к тому, чтобы мы согласились разойтись. Для этого они должны нам нанести серьезное стратегическое поражение, как во время Минских договоренностей. Нужен Иловайск или Дебальцево. Они по состоянию на сегодня не могут этого сделать, я не вижу такого развития событий», – подытожил он.

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