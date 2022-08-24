Ученые назвали упражнения, помогающие бороться с тягой к алкоголю 24.08.2022, 16:42

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Они также уменьшают тревожность и улучшают настроение.

Ученые из Каролинского института в Швеции провели рандомизированное контролируемое исследование и выяснили , что йога и аэробные упражнения, такие как танцы, бег, плавание, езда на велосипеде и так далее, снижают тягу к спиртному и помогают бороться с алкогольной зависимостью.

В исследовании участвовали 140 взрослых людей с алкогольной зависимостью, которые не обращались за лечением и редко занимались физическими упражнениями. Добровольцы три раза в неделю в течение трех месяцев занимались либо йогой, либо ездой на велосипеде. На протяжении всего исследования у участников регулярно брали образцы крови для оценки состояния здоровья.

Результаты эксперимента показали, что благодаря занятиям йогой и аэробными упражнениями потребление алкоголя снизилось в среднем на 6,9 стандартных порций спиртного в неделю. Также ученые установили, что кардионагрузки снижают тягу к алкоголю, уменьшают тревожность и улучшают настроение.

«Упражнения могут улучшить самооценку и веру в свою способность контролировать употребление алкоголя. Также они обладают мощным анксиолитическим эффектом, а тревога является известным „спусковым механизмом“ для употребления алкоголя», — говорит Матс Халлгрен, один из авторов исследования.

Ранее ученые из университета Аризоны и университета штата Калифорния выяснили, что женщины чаще мужчин «запивают» сильный стресс алкогольными напитками.

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