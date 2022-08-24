Роман Бессмертный: ВСУ должны вывести Лукашенко из войны 10 24.08.2022, 17:05

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Роман Бессмертный

Беларусь — это вопрос безопасности Европы.

Украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в колонке для издания «Новое время» выразил мнение, что вывести из войны Лукашенко — приоритетная задача ВСУ:

— Крым и Беларусь — это два плацдарма с точки зрения военно-тактической постановки задачи. И эти плацдармы объединяет только одно — их объектом атаки, в зависимости от той или иной ситуации, определена Украина. Во всем остальном они расходятся по задачам. Потому что для плацдарма в Беларуси объект атаки — это англо-саксонский регион, скандинавский регион, Северная Европа, а для плацдарма в Крыму — Балканы, Южная Европа, Средиземноморье. Тактическая цель обоих плацдармов — Украина. В зависимости от того, какая будет избираться тактика, будет определено время и момент атаки.

И с моей точки зрения, позиция, что, мол, сначала нужно выйти на северо-восточную границу, а затем решать вопрос с Беларусью, — совершенно ошибочна. Поскольку Крым и Беларусь как плацдармы, с украинской стороны должны иметь тождественную оценку. И для того, чтобы облегчить способы, методы впечатления Кремля, нужно поставить точку по Крыму и по Беларуси.

То, как сейчас развивается ситуация вокруг Крыма, только подтверждает правильность этой позиции. Обратите внимание, как диаметрально противоположно сейчас трактуется роль Крыма и Беларуси. И это только после того, когда по Крыму нанесены пробные удары. Я отвечаю за то, что сейчас сказал.

К этим аргументам можно добавить еще и то, что фигуры Сергея Аксенова и Александра Лукашенко тождественны: схемы работы, ставящиеся задачи, тактика и тому подобное. На самом деле, Беларусь на сегодняшний день находится фактически в тождественном Крыму статусе. Формально она как государство, которое находится в состоянии войны с Украиной с точки зрения международного права. Поэтому Украина имеет право по отношению к Беларуси действовать так, как действует по Крыму — наносить удары по точкам, аэродромам, которые сейчас применяются как военные объекты инфраструктуры для атаки по целям в Украине.

Кстати, здесь есть одна вещь, заставляющая задуматься о том, что мы иногда подразумеваем под понятием «современная война». Обратите внимание, что с Беларусью у Украины отсутствует линия фронта — традиционная — с окопами. Применяются современные виды вооружения — ракетные комплексы, системы ПВО и так далее. И это та вещь, которая свидетельствует о способе нанесения ударов с этой площадки. Это означает, что в том числе, и Скандинавским государствам и Северной Европе следует понимать: этот способ атаки будет применяться и по отношению к ним.

Извините, что так утвердительно говорю, потому что я при нынешнем почесывании головы всеми теми, кто думает, что эта война завершится дуэлью России и Украины, и что Украина быстро поставит точку в этой истории, скажу они ошибаются. Растяжение во время этой войны одновременно приведет к тому, что она однозначно перерастет в региональную, а затем в континентальную и глобальную.

С точки зрения еще текущей ситуации удары по точкам в Беларуси, откуда идут атаки по Украине, это будет ответом на агрессию. Это выведет Беларусь из войны.

Украинский дипломат считает, что белорусы начали совершать правильные действия по формированию будущих вооруженных сил:

— И тут нужно только синхронизировать, чтобы войсковые и военные действия и политические действия совпадали. Это уже забота европейского сообщества. На первом этапе над этим должны работать Украина, Польша, Литва. А в дальнейшем этим должно заниматься европейское сообщество. Потому что это дело Европы — европейское будущее Беларуси. И это дело НАТО. Потому что Беларусь — это вопрос безопасности Европы.

Очевидно, что эти два плацдарма — и Крым, и Беларусь, с точки зрения военно-тактического инструментария имеют тождественную функцию. Поэтому не разрешив эти два вопроса, однозначно мир идет к разрастанию этой войны — в региональную, а затем и в континентальную.

Судя по тому, что сделано в Крыму, в нашем военно-политическом руководстве есть люди, которые понимают, что у Беларуси такое же назначение. Другое дело — это вещи, которые должны, с моей точки зрения, проходить и военно-техническая, и политическая проработка в формате «Рамштайн». Потому что здесь важна синхронизация действий и участников. В том числе и через этот формат донесения этих вещей, о которых я говорю в этой колонке.

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