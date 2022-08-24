«В пандемию с друзьями сняли домик на море под Неаполем» 1 24.08.2022, 17:33

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Белорус рассказал, как 20 лет живет и работает в Италии.

Березовчанин Роман Дьячков практически половину жизни провел в Италии. Сейчас приехал на родину в отпуск и рассказал газете «Ганцавіцкі час» о своих впечатлениях.

– Роман, как тебя туда занесло?

– Попал я в Италию случайно. Работал вахтовым методом в России – три месяца там, три дома. И знакомый по работе предложил: «А хочешь в Испанию поехать? Я знаю одну фирму».

Мне тогда было 22 года, я весь такой легкий на подъем и совсем без разницы, куда ехать. Конечно, согласился. Сделали визу, но все переигралось: не в Испанию, а в Италию. Но мне, повторюсь, было все равно куда.

Попал я в агротуристическое хозяйство под Перуджей. Ездил на машинке – постоянно косил траву. Проработал месяц. Но не только я, в целом люди там не задерживались. Сложно было выдержать ритм: днем косишь траву, вечером работаешь в ресторане. Изо дня в день полная загрузка, причем, за небольшую зарплату. Бросил.

В прямом смысле стою я один на дороге, не знаю, что делать. Добрые люди дали телефон белоруса, который работал в Риме. Позвонил ему, он и предложил: «Бери билет и приезжай в Рим, я тебя тут устрою».

Слово он сдержал, сразу нашел мне комнату, чтобы было где переночевать. Стал искать работу. Начинал я с того, что разносил по ящикам рекламные листовки, а потом уже пошел по стройке.

Наши в основном идут на строительные работы. Помыкался первое время, обзавелся знакомыми и меня взяли на укладку паркета.

С того момента и работаю паркетным мастером. Работа для меня не сложная, все-таки стаж практически 20 лет. За истекшее время я с десяток фирм поменял. Сейчас работаю у итальянцев.

Семь лет я там был нелегалом без документов. Документы сначала даются на 2-3 года. Если работы постоянной нет, ты не сможешь их продлить. После 5 лет получаешь бессрочный вид на жительство.

У меня сейчас именно такой вид на жительство. А чтобы получить гражданство – нужно иметь 10 лет прописки.

Менталитет у них совсем другой, и работают они по-другому. Зайдешь на стройку – там румыны, молдаване, украинцы. Немного есть белорусов. Итальянец на стройке – это, во-первых, ему заплати кучу денег; во-вторых, он будет работать расслабленно.

Признаюсь, вначале мне было трудно наладить контакт. Мы рассуждаем по-своему в определенных делах, а они по-своему.

Ты рассчитываешь на одно, но твои ожидания не оправдываются…

— С какими трудностями пришлось столкнуться?

— Жилье. Жилья много, но ты постоянно живешь с кем-то. А это бесконечный колхоз. С кем-то – потому что это дешевле, ты платишь за свое койко-место. А если снимаешь сам квартиру, значит должен рассчитывать на хороший заработок, чтобы ее оплатить.

И найти хорошую работу – тоже трудно. Кому-то везло и люди сразу ее находили. Мне все это приходило постепенно. Сначала мыкался по квартирам, поживешь у одних пару месяцев, надоело – собрал вещи и пошел на другую квартиру, к другим.

Сейчас с женой четыре года снимаем уже свое жилье – двухкомнатную квартиру, чтобы ни от кого не зависеть. Надоело жизнь проводить в колхозе. Жена у меня белоруска из Гродно, познакомились там. Она работает в хостеле bed & breakfast.

Еще у них страшная бюрократия. Пойдешь за какой-нибудь справкой – будешь ждать ее месяц. Должен сначала заказать appuntamento – время посещения учреждения.

Назначат тебе его через неделю. Потом саму справку надо ждать еще пару недель. В сумме выйдет месяц. Не знаю, зачем они так растягивают.

Бывают в их административных структурах и такие моменты. Например, прихожу и говорю, что мне нужна такая-то справка. Чиновник отвечает, что на самом деле тебе еще нужно это, это и это – перечисляет кучу документов и, мол, все очень сложно. Я ухожу.

Через день прихожу опять, там сидит другой человек. Говорю ему, что мне нужна такая-то справка. Он мне ее без всяких условий выдает. Тоже не знаю, почему так. Может быть некоторые, видя страньеро (иностранца), просто недолюбливают его и хотят усложнить жизнь.

– Парли итальяно бене?

– Бене-бене. Без языка там никак. Поначалу ходил в школу, изучал основы. Остальное уже в процессе общения, плюс телевизор смотришь.

– Еда?

– Там уже есть магазины с привычной нам едой. Селедку похожую тоже найти можно. А скучаю я, например, по нашим закаткам – огурцам, помидорам, вареньям-соленьям.

У них такое не принято. А в целом, к итальянской пище я привык.

– Климат как?

– Я приезжаю в Беларусь и плохо себя здесь чувствую. Пару дней тяжесть какая-то в голове. Может атмосферное давление здесь другое? У моего сына такие же ощущения.

В Италии сейчас жара, но там сухой климат и температура переносится полегче. Зимой 2 – 3 градуса тепла ночью, днем +10 С, даже отопления не включаешь.

– Жить в Риме нравится? По-моему, для жизни это тяжелый город.

– Да, суета и шум там страшные, все постоянно в таком движении… Стресс, во-первых, потому что там все время пробки. Я на машине выезжаю рано утром в 6.00 – 6.50 и успеваю до пробок. Еду 15 км, т.к. живу на окраине, а ехать мне практически в центр, там мы работаем.

А домой то же расстояние могу ехать и час, и полтора. Рим, конечно, город многообразный. Центр – это туристы, там своя атмосфера. А где я живу, на периферии – там обитают работяги, там все по-другому.

– Какая-то белорусская среда в Риме есть?

– Есть пару человек, с которыми я дружу. Но какой-то белорусской диаспоры нет. Например, колумбийцы очень дружные. Собираются в воскресенье большими группами, песни-пляски. Насчет этого они молодцы!

А белорусы как-то больше сами по себе, обособленно – наверное, у нас менталитет такой.

– Друзья итальянцы у тебя есть?

– Честно сказать, нет. Сказать кому-то: «Привет!» – да.

А какие-то более тесные контакты, ходить к ним в гости – этого нет. Если и общаюсь, то с соотечественниками.

– Тоска по родине?

– Ее нет. Думаю, я уже отвык от Беларуси. Приезжаю ежегодно только увидеть родителей. Если бы не это, то я каждое лето и не приезжал бы.

Езжу на своей машине. Так я более мобильный, потому что надо заехать и в Березу, и на родину жены – в Гродно.

– Отпуск у вас обычно в августе?

– Да. Посещаем в это время Беларусь. А в выходные ездим по Италии. В пандемию, когда границы были закрыты, с друзьями белорусами сняли домик на море под Неаполем, там отдохнули.

– Сложно купить там свое жилье?

– Сложновато. Сейчас я хочу взять кредит и купить свою квартиру в Риме. Такая же двухкомнатная, как та, в которой я живу сейчас, стоит 200 тысяч евро.

– Работу найти сложно?

– В Италии две проблемы – найти хорошую квартиру и найти хорошую работу. Хорошую – это значит оплачиваемую. Потому что там платят копейки по сравнению с Бельгией или Германией.

В Италию ехать на заработки бессмысленно – ничего особо там не заработаешь.

– Не было у тебя искушения переместиться на север, где побогаче. В какую-нибудь Ломбардию?

– Было. Хотел одно время поехать под Милан или Турин. Там все более по-европейски, что у тебя в контракте прописано – то ты и получаешь. В Риме уже свои нюансы.

А если заедешь в Неаполь или на Сицилию – там вообще все сложно. Чем южнее – тем беднее и тем меньше порядка.

– Сложно работать с итальянцами?

– В принципе, нет. Я к ним привык и уже знаю все нюансы. Знал и таких белорусов, которые приезжали в Италию, месяц работали и сразу возвращались домой.

В Италии чуть-чуть все по-другому. Разница в мелочах, но из них складывается общая картина. И человек понимает, что он здесь чужой. Может быть еще тоска его душит.

А я уже как-то это все переварил, сейчас понимаю итальянцев, знаю, где ответить, а где надо просто промолчать.

– Ты решил остаться в Италии?

– Да. У меня сыну 14 лет, он родился в Италии, учится там в школе. У него там друзья. Сюда он едет с неохотой, и я его понимаю – никого тут не знает, некуда пойти.

– Изменения в Беларуси какие-то замечаешь?

– Мне кажется, здесь ничего не меняется.

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