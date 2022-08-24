закрыть
24 августа 2022, среда, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В День Независимости Украины с территории Беларуси обстреляли Житомирскую и Хмельницкую области

14
  • 24.08.2022, 17:54
  • 8,264
В День Независимости Украины с территории Беларуси обстреляли Житомирскую и Хмельницкую области
иллюстрационное фото

«Поздравление» от Лукашенко.

В День Независимости Украины с территории Беларуси обстреляли Житомирскую и Хмельницкую области.

В 17.13 зафиксирован пуск, предварительно, 4 ракет из Мозырского района. Пуски также слышали в районе Октябрьского и Турова. Вероятно, пуски проходили с двух российских самолетов.

Одновременно Telegram-каналы сообщили о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях Украины. В администрации последней подтвердили прилет вражеских ракет.

Напомним, Лукашенко сегодня цинично пожелал украинцам «мирного неба».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников
Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко