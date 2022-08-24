В День Независимости Украины с территории Беларуси обстреляли Житомирскую и Хмельницкую области14
- 24.08.2022, 17:54
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«Поздравление» от Лукашенко.
В День Независимости Украины с территории Беларуси обстреляли Житомирскую и Хмельницкую области.
В 17.13 зафиксирован пуск, предварительно, 4 ракет из Мозырского района. Пуски также слышали в районе Октябрьского и Турова. Вероятно, пуски проходили с двух российских самолетов.
Одновременно Telegram-каналы сообщили о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях Украины. В администрации последней подтвердили прилет вражеских ракет.
Напомним, Лукашенко сегодня цинично пожелал украинцам «мирного неба».