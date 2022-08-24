«Для меня Лукашенко — исключительно объект смешных мемов» 10 24.08.2022, 17:56

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Украинцы ответили на поздравление белорусского диктатора.

На сайте администрации Александра Лукашенко утром 24 августа опубликовали его поздравление в адрес Украины с Днем независимости. В нем говорится о «сегодняшних противоречиях» между странами (вероятно, так диктатор называет поддержку действий России, предоставление белорусской земли для вторжения на территорию соседней страны и площадок для запусков ракет), звучат пожелания. Журналисты zerkalo.io показали это поздравление простым украинцам и попросили его прокомментировать. Вот что люди, чья страна уже полгода отстаивает свою свободу, говорят в ответ Лукашенко.

Поздравление Лукашенко звучит так:

«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях».

Еще он пожелал украинцам «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни».

Татьяна, 45 лет, Херсон: «Война будет длиться до полной нашей победы или до последнего украинца»

— Это просто верх цинизма! Смешно читать. Я не воспринимаю его как политика со времен подавления мирных протестов… Он прогнулся под Путина, предал национальные интересы, держится за власть из последних сил. Теперь уже поздно делать хорошую мину при плохой игре. Для меня Лукашенко — исключительно объект смешных мемов про «А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение».

При всем этом, у меня нет ненависти к белорусам — скорее, жалость. Я понимаю, что трудо- и миролюбивый народ попросту загнали «под каблук». От всего сердца благодарна белорусским партизанам, которые ценой своей свободы совершали диверсии на территории Беларуси, чтобы хоть чем-то помочь украинцам. И хотелось бы верить, что солдатам и офицерам белорусской армии хватит ума и совести не выполнять преступные приказы. Все-таки для нас белорусы — братский народ, а россияне… эти будут веками презираемы за то, что они нам сделали.

Как украинка на очень временно оккупированной территории я чувствую гордость за свой народ! Нас ничто не сможет сломать, мы сильные и сплоченные как никогда. Сейчас в огне боев рождается наша нация, и правда за нами! Война будет длиться до полной нашей победы или до последнего украинца!

Мария, 68 лет, Черниговская область. «С чем он нас поздравляет? С тем, что нас убивают?»

— Зачем нам его поздравление? (плачет) Пусть уберет российские войска от границ, чтобы не пугали нас бесконечно эти самолеты, не стреляли, не пускали ракеты. Он недавно говорил, что Украина с Россией не воюет — это Америка воюет с Россией, а сам никогда не будет наступать на нас. Так, а кто помогает России? Разместили у себя самолеты, ракеты, каждый вечер пишет ваш «Беларускі Гаюн»: то из Лиды взлетели самолеты, то в Барановичах. Тренировочный он или нет, это что такое? И говорит, что не воюет. С чем он нас поздравляет? С тем, что нас убивают? Я из своего двора в начале войны смотрела, как от белорусской границы едут танки по дороге, по которой раньше из Гомеля ко мне ехали дети. Сколько их прошло за двое суток через нас! Потом самолеты, ракеты летали — страшно было каждый день.

Люди его проклинали и проклинают. Нельзя так, но оно наболело за эти полгода. Сколько военных погибли за нас, сколько детей убили на этой войне. Я плачу и думаю: «Не дай бог вам и вашим детям такого», а в другой раз — пусть посмотрели бы они, каково это.

Вся Украина плачет. Вот соседка моя боится домой из села в Чернигов ехать — просидела там 12 дней в подвале, выезжала под обстрелами, сирены там до сих пор днями и ночами гудят.

Лукашенко нам пожелал мира и силы, у меня тоже ему пожелание есть. Желать плохого, говорят, нельзя. Так вот, желаю: уйди, освободи страну, и она расцветет без тебя. Уже же пенсионный возраст, садись и отдыхай дома! И всех благ ему, только пусть убирается из Беларуси и даст людям спокойно жить. А Украину не сломить, мы победим «непобедимую» российскую армию, заживем в согласии с белорусами — они были и будут нам братьями. Мы очень благодарны вашим добровольцам и партизанам. Спасибо, что они нам помогают воевать, а мы потом будем помогать им освобождать Беларусь.

Макс, 41 год, Николаев. «Так может Лукашенко закроет небо для Российской Федерации?»

— Не верю я ни в его пожелания, ни в сочувствие. Сегодня второй день, когда в городе тихо (на удивление). Но целую ночь я слышал артиллерию где-то на окраинах Николаевской, Херсонской областей, все время какие-то прилеты, выходы. Вот такая у нас теперь градация «спокойствия» — когда взрывы под окном и когда где-то далеко.

Это поздравление звучит очень фальшиво, наиграно. Уже полгода, как нас обстреливают с территории России, Беларуси, Крыма. Последние месяцы город просто уничтожают — инфраструктуру, университеты, дома, мирных жителей, все наше украинское. Треть города — без окон и дверей, а зима-то близко. Но сейчас окна, двери — ерунда, восстановим. Самое главное — выжить. И война — это «сегодняшние противоречия», как он говорит? Это так называется уничтожение моего города, людей? Это цинично — предоставлять свои аэродромы, чтобы с них взлетали самолеты и бомбили Киев, Полтаву, Сумы, Харьков. И это очень подло.

Может, пусть Лукашенко закроет небо над Беларусью и не будет предоставлять аэродромы, аэропорты для Российской Федерации? Мы ведь живем в нашей стране. У нас есть наши города. Мы работаем, учимся. У нас есть дети. Есть армия, которая нас защищает. Мы на кого-то нападали? Кому-то угрожали? Предъявляли к кому-то претензии? Нет, мы только хотим и дальше жить своей жизнью на своей земле.

Никакого «согласия и дружбы» на данный момент нет между правительствами наших стран. И я, наверное, выражаю мнение всего нашего города — все, с кем я ни общаюсь, ошарашены тем, что происходит в стране, в их жизнях. У многих нет домов, нет семей, мужчины живут по одиночке, женщины — за границей с детьми. Скучают. И нет конца этому. Моя семья до сих пор не выехала — жена и 16-летний ребенок сказали: «Пока рашисты не будут заходить в город, не уедем». Представьте, каково мне?

Я четыре месяца волонтерил, помогал стране как мог, а сейчас пошел на стройку, потому что нужно себя как-то кормить. Работаю на окраине под обстрелами — стреляют кассетными снарядами, которые страшно убивают людей. Я видел и разрывы этих кассет в небе, и разбитые остановки, и кровь на асфальте, и сам под вагончиками строительными прятался.

Пока я с тобой разговариваю, у нас была воздушная тревога — только отменили, слава Богу. И раньше мы прятались, а последнее время все уже или сидят по домам, или остаются на улицах, а там как Бог даст. Но жизнь продолжается. Пора, наверное, вам нового президента и делать новую страну. Я очень белорусам сочувствую.

Иванна, 25 лет, Киев. «У мяне толькі пытанне, хто гэта?»

— Я ўжо даўно не звяртаю ўвагі на зварот псеўдапрэзідэнтаў краін, якія не маюць голасу і свабоды. Я нават да канца яго слова не дачытала, таму што няма сэнсу марнаваць на гэта час. Нам не патрэбен мір або сяброўскія дамоўленасці — нам патрэбны ўсе нашы тэрыторыі ў адну, нам патрэбна наша перамога! Украінцы паклалі сваю душу і цела як 100 гадоў таму, так і зараз за незалежнасць, і мы будзем змагацца да канца! Таму ніякіх эмоцый зварот Лукашэнкі не выклікае, толькі пытанне: хто гэта? І чаму ён да гэтага часу гаворыць?

Мы ўжо на самой справе даўно не злуемся, не аналізуем і не маем намеру нешта даказаць або зразумець з таго боку. Нас хвалюе толькі тое, што адбываецца ў нашай дзяржаве, у нас дома. Мір і разумныя людзі з намі, усе сёлета ўбачылі, што такое Расія, і хто такі Лукашэнка, а Украіна стала сімвалам барацьбы за свабоду.

Катерина, 23 года, Киев. «Можа, з адэкватным кіраўніком у суседзяў мір ва Украіну прыйшоў бы хутчэй»

— Смешна і брыдка чуць прывітанне і пажаданне міру ад кіраўніка краіны, з тэрыторыі якой вораг увайшоў да нас і нават цяпер ляцяць ракеты. Хочаце пажадаць міру, спадар Лукашэнка? Пакіньце сваю краіну ў спакоі для пачатку. Можа, з адэкватным кіраўніком у суседзяў мір ва Украіну прыйшоў бы хутчэй.

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